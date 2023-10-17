"التنظيم والإدارة" يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد في 8 محافظات

يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، نتيجة الامتحان الالكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني، وذلك للمتقدمين من ٨ محافظات هي(كفر الشيخ والدقهلية والغربية والقليوبية والبحيرة والاسكندرية ومطروح والوادي الجديد).

الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم



ويمكن للممتحنين الاستعلام عن نتيجتهم عبر بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/، ويؤكد الجهاز على فتح باب التظلم من النتيجة لمن يرغب من المتقدمين بهذه المحافظات من اليوم الثاني لإعلان النتيجة ولمدة أسبوعين.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد أعلن الاسبوع الماضي نتيجة الامتحان الالكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني، وذلك للمتقدمين من محافظات(شمال سيناء، جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس والبحر الأحمر).

ويمكن للممتحنين الاستعلام عن نتيجتهم عبر بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/



استعدادات المسابقة الجديدة

وسبق ذلك اعلان نتائج المتقدمين لمسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظتي القاهرة والجيزة بناء علي توجيهات رئيس مجلس الوزراء ويجري الجهاز بالتعاون مع وزارتي التعليم والمالية مشاورات بشأن استعدادات اطلاق السنة الثالثة من مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مطلع عام 2024، ضمن خطة تعيين 150 الف معلم علي مدار خمس سنوات حسبما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة العجز في اعداد المعلمين علي مستوي الجمهورية في مختلف مراحل العملية التعليمية بما يخدم توجه الدولة نحو النهوض بمنظومة التعليم من حيث توفير اعداد من المعلمين علي مستوي عالي من الكفاءة علي نحو يتوازن مع الزيادة المطردة فى السكان.