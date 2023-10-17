الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التنظيم والإدارة" يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد في 8 محافظات

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم، نتيجة الامتحان الالكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني، وذلك للمتقدمين من ٨ محافظات هي(كفر الشيخ والدقهلية والغربية والقليوبية والبحيرة والاسكندرية ومطروح والوادي الجديد).

التنظيم والإدارة يفتح باب الاستعلام للمتقدمين فى مسابقة شغل 238 وظيفة مهندس بوزارة الرى

الاستعلام عن نتيجة مسابقة 30 ألف معلم


ويمكن للممتحنين الاستعلام عن نتيجتهم عبر بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/، ويؤكد الجهاز على فتح باب التظلم من النتيجة لمن يرغب من المتقدمين بهذه المحافظات من اليوم الثاني لإعلان النتيجة ولمدة أسبوعين.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد أعلن الاسبوع الماضي نتيجة الامتحان الالكتروني الذي عقده للمتقدمين في مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثاني، وذلك للمتقدمين من محافظات(شمال سيناء، جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس والبحر الأحمر).
ويمكن للممتحنين الاستعلام عن نتيجتهم عبر بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/
 

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استعدادات المسابقة الجديدة 

وسبق ذلك اعلان نتائج المتقدمين لمسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظتي القاهرة والجيزة بناء علي توجيهات رئيس مجلس الوزراء ويجري الجهاز بالتعاون مع وزارتي التعليم والمالية مشاورات بشأن استعدادات اطلاق السنة الثالثة من مسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مطلع عام 2024، ضمن خطة تعيين 150 الف معلم علي مدار خمس سنوات حسبما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة العجز في اعداد المعلمين علي مستوي الجمهورية في مختلف مراحل العملية التعليمية بما يخدم توجه الدولة نحو النهوض بمنظومة التعليم من حيث توفير اعداد من المعلمين علي مستوي عالي من الكفاءة علي نحو يتوازن مع الزيادة المطردة فى السكان. 

التنظيم والإدارة مسابقة 30 ألف معلم نتيجة اختبارات وزارة التعليم مسابقة التربية والتعليم

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