الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التنظيم والإدارة" يفتح باب الاستعلام عن القبول المبدئي بمسابقة وظائف الحجر الزراعي

أرشيفية
أرشيفية

يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بفتح باب الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني لمسابقة شغل وظائف بالإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن موقفهم وتاريخ وتوقيت الامتحان عبر بوابة الوظائف الحكومية على الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/.
وكان الجهاز سبق وأن قام بنشر إعلان المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية والتي تضمنت عن حاجة الحجر الزراعي لعدد 87 وظيفة أخصائي زراعي،  و 17 أخصائي كيمياء، و5 محاسبين، و5 فنيين زراعيين و6 عمال خدمات، ومن المقرر أن يعقد الجهاز الامتحان للمتقدمين بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز خلال يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر، باستثناء المتقدمين لشغل وظيفة عامل خدمات سيحدد امتحانهم لاحقا.
ويخضع المتقدمون للتقييم لامتحان يتكون من عدة محاور، تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية (وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي يذكر المتقدم أنه يجيدها وقت التقديم)، والكفايات التكنولوجية والمعرفية (وتضم اختبارات الحاسب الآلي، والمعلومات العامة)، إلى جانب اختبار التخصص للوظيفة المرشح المتقدم لشغلها. 
 

ويقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بفتح باب الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني الذي ينظمه الجهاز للمتقدمين لشغل 238 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية والري، وذلك في تخصصات (كهرباء، حاسب آلي، ميكانيكا، اتصالات ومدني).

 

ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن موقفهم وتاريخ ووقت الامتحان الإليكتروني عبر بوابة الوظائف الحكومية على الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/، ومن المقرر أن تعقد الامتحانات في الفترة من 28 حتى 31 أكتوبر الجاري، بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، والذي يتم فيه الامتحان إلكترونيًا بشكل كامل دون أدنى تدخل بشري، وذلك في إطار حرص الجهاز على ضمان معايير الحوكمة والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

 

الجهاز المركزي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ بوابة الوظائف الحكومية باب الاستعلام

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