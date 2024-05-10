اليوم 217 للحرب.. الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين في غزة و34904 شهداء حصيلة العدوان

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ217 من العدوان الوحشي على قطاع غزة، حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في القطاع.

واستمر جيش الاحتلال في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شنّ الغارات العشوائية في ظل وضع كارثي وقاسٍ مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف، حتى فجر الجمعة، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مع تكثيف العدوان على شرق رفح واستمرار اجتياحها بريًا لليوم الرابع على التوالي؛ مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى، وسط استمرار النزوح القسري من رفح جنوب القطاع.

ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34904

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، في التقرير اليومي الإحصائي لضحايا العدوان، مساء الأربعاء، إلى ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 60 شهيدًا و110 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الضحايا إلى 34904 شهداء و78514 مصابًا، في حصيلة غير نهائية منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

كما أشارت الوزارة إلى أن آلاف المواطنين ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الاحتلال يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

وذكرت الوزارة، أن قوات الاحتلال تنفذ إبادة جماعية جديدة بإغلاق المعابر ومنع الدخول والخروج منها وخاصة سفر الجرحى والمرضى ودخول مساعدات الأدوية والمستلزمات الطبية وشاحنات الطعام والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات.

أبرز التطورات على أرض غزة خلال الـ24 ساعة الماضية