الأمم المتحدة: نزوح 100 ألف شخص من رفح الفلسطينية.. والمجاعة تهدد الحياة فى غزة

قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، إنه تم نزوح نحو 100 ألف شخص من رفح الفلسطينية.. والمدنيون في غزة يواجهون المجاعة وعمليات القتل، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

من جانبه، قال مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن الآليات العسكرية الإسرائيلية تطلق الرصاص والقذائف تجاه منازل المواطنين في المناطق الشرقية لرفح الفلسطينية.

وأضاف مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك قصفا بالمدفعية الإسرائيلية يستهدف مناطق متفرقة في شرق رفح الفلسطينية.