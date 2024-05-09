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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"Hind’s Hall".. الرابر الأمريكي ماكليمور يشعل حفلا في نيوزيلندا بأغنيته لفلسطين

مغني الراب الأمريكي
مغني الراب الأمريكي ماكليمور يغني لفلسطين

أدى مغني الراب الأمريكي ماكليمور، في أداء مباشر لأول مرة، أغنيته الجديدة  Hind’s Hall، معربًا عن التضامن مع فلسطين وإدانة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أمام حشد من الناس في العاصمة النيوزيلندية، ولنجتون.

وقال ماكليمور، في خطاب قصير بعد 40 دقيقة من حفله الذي استمرت ساعتين: "أقف هنا اليوم وكل يوم إلى الأمام لبقية حياتي تضامنًا مع شعب فلسطين، بقلب مفتوح، إيمانًا بأن تحررنا الجماعي على المحك - وأننا جميعا نستحق الحرية في حياتنا هذه".

وسأل ماكليور وسط استقبال صارخ من الجمهور، أمس الثلاثاء، "أصدرت أغنية بعنوان Hind’s Hall، هل يمكنني تشغيلها لكم يا رفاق؟".

وأثناء أدائه، ظهر العلم الفلسطيني باللون الأحمر والأبيض والأخضر في جميع أنحاء الملعب، وخلفه تم عرض مقطع فيديو يظهر الطلاب المتظاهرين في الولايات المتحدة وهم يتقاطعون مع لقطات للسياسيين وغزة.

ووفقًا لما أوردته "الجارديان" اليوم الخميس، فقد رفع الجمهور البالغ عددهم 5500 أيديهم وهو يغني ولوح العديد من المعجبين بالكوفية الفلسطينة المرتبطة بالنضال الفلسطيني.

وفي نهاية الأغنية، قاد ماكليمور ترنيمة "فلسطين حرة حرة"، ورددها الجمهور خلفه، ودعا في وقت لاحق إلى وقف فوري لإطلاق النار.

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وأصدر الفنان ماكليمور أغنية Hind’s Hall، على وسائل التواصل الاجتماعي ويوتيوب يوم الثلاثاء، ووعد بأنه بمجرد وصولها إلى خدمات البث، سيتم التبرع بجميع العائدات لوكالة الغوث التابعة للأمم المتحدة الأونروا.

وتقدم الأغنية دعمًا قويًا لفلسطين وكذلك لأولئك الذين يحتجون في الجامعات الأمريكية ضد الأنشطة الإسرائيلية في غزة.

ويشير اسم الأغنية إلى قاعة هاملتون، وهو مبنى في جامعة كولومبيا، احتله الطلاب الأسبوع الماضي وأعاد المتظاهرون تسميته إلى “قاعة هند” في إشارة إلى هند رجب، الطفلة الفلسطينية 6 سنوات، التى استشهدت مؤخرًا على يد الجيش الإسرائيلى فى غزة أثناء انتظار المساعدة.

 

ماكليمور فلسطين أغنية ولنجتون أغنية Hind s Hall

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