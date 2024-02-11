متحدث الصحة الفلسطينية يكشف تفاصيل استشهاد الطفلة هند والطاقم الطبى (فيديو)

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، إن الاحتلال الإسرائيلي استخدم كل قوته للقضاء على الطواقم الطبية والمستشفيات.

وكشف "القدرة"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "الغد" الإخبارية، عن قصة الطفلة هند، حيث أكد أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف سيارة عائلة الطفلة هند رجب، أثناء نزوحهم، ولكن لم يرحمهم الاحتلال، وتم قصف السيارة واستشهد أفراد أسرة هند بالكامل.

وعند علم طاقم الإسعاف بوجود الطفلة هند على قيد الحياة، هرولت سيارة الإسعاف من أجل إنقاذ الطفلة، ولكن استهدف الاحتلال السيارة، واستشهد فردا الطاقم، وهما "يوسف زينو" و"أحمد المدهون"، والطفلة هند، و5 من أفراد أسرتها.

وأشار "القدرة" إلى أن الاحتلال يمارس كل يوم جرائم حرب بحق الأطفال والنساء وكل أفراد الشعب الفلسطيني، مطالبًا بضرورة التحرك الدولي لوقف سيل الدماء.