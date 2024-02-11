نبيل فهمى: أحداث 7 أكتوبر رد فعل لاحتلال طويل الأمد تجاه الشعب الفلسطينى

قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق، إن هناك رفضًا دوليًا لكل التجاوزات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، فنحن في اليوم 127 من العدوان على قطاع غزة.

وأشار "فهمي"، خلال استضافته ببرنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أحداث السابع من أكتوبر، هي رد فعل لاحتلال طويل الأمد.

وأكد السفير نبيل فهمي، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية أكثر الحكومات تطرفًا على تاريخ إسرائيل، مشيرًا إلى أن بنيامين نتنياهو لا يؤمن بفكرة حل الدولتين.

وأضاف وزير الخارجية السابق، أنه لا مساواة أخلاقية وقانونية بين دولة الاحتلال والشعب المحتل، مؤكدًا أن قبول إسرائيل كطرف في المنطقة يستوجب إنهاء الاحتلال.

وتابع أننا نتعامل مع حكومة نتنياهو وهي إدارة إبادة وجرائم حرب، وعلى الرئيس الأمريكي وكل أفراد الإدارة الأمريكية أن تعي وتعلم بكل ما تفعله مصر تجاه القضية الفلسطينية، وهذا ما أكد عليه بيان الرئاسة المصرية.

وأردف، أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن عمليات الاحتلال في غزة غير مفيد، مشيرًا إلى أن هناك قانونا أمريكيا يمنع استخدام السلاح ضد المدنيين.