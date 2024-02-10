الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث: الولايات المتحدة مستمرة فى الدعم العسكرى لإسرائيل ولن تغير موقفها

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للدراسات، إننا في الأونة الأخيرة رصدنا الكثير من الانتهاكات الدولية تجاه الشعب الفلسطيني، ومصر كانت الداعم الأكبر لقطاع غزة في الأزمة الراهنة.

وأشار "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، إلى أن التغيرات النسبية الخاصة بالموقف الأمريكي، جاءت في ضوء بعض الأسباب لعل أهمها المأزق الأخلاقي والذي نددت به شعوب العالم.

ونوه الباحث بالمركز المصري للدراسات، بأن التغيرات التي تم الترويج لها من قبل الإدارة الأمريكية، لم تكن سوى تصريحات، ولكن على أرض الواقع، فأمريكا مستمرة في الدعم العسكري لإسرائيل.

الولايات المتحدة محمد فوزي القاهرة الإخبارية عن قرب غزة

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