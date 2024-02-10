عادل حمودة: أمريكا وإسرائيل جينات استعمارية متطابقة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن الوجه الاستيطاني يتشابه بشكل كبير مع سياسة إسرائيل الاستعمارية، منذ القدم، أكد أن الولايات المتحدة بدأت بـ13 ولاية، حتى وصلت إلى 50 ولاية وذلك بفضل سياسة التوسع الاستعماري.

وأضاف حمودة، اليوم السبت، خلال تقديمه برنامج "واجه الحقيقة" المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الولايات المتحدة كسبت هذه الولايات، بسبب إعلانها الحرب على المكسيك عام 1846، استمرت الحرب عامين وفازت بها الولايات المتحدة، ومعها خسارة المكسيك مساحات شاسعة من أرضها.

وأشار الكاتب الصحفي عادل حمودة، إلى أنه في عام 1848 وقعت المكسيك على اتفاقية "جواد الوط"، والتي كانت تنص على تنازل المكسيك عن جزء كبير من أرضها مقابل 15 مليون دولار.

كما تنازلت فرنسا عن مستعمراتها في الولايات المتحدة، مقابل 15 مليون دولار، وهذا يدل على أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وجهان لعملة واحدة وهي فكرة "الاستعمار".