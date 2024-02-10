السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير حسين هريدي: حل الدولتين قرار قديم ونتنياهو يفعل المستحيل لعرقلته

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مشروع حل الدولتين، يعود لعام 2003، حيث صدر قرار مجلس الأمن 1515، في 19 نوفمبر عام 2003، حيث نص على حل الدولتين.

وأضاف "هريدي"، خلال مداخلة لبرنامج "الشرق الأوسط"، والمُذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، أن القرار جاء بعد 10 سنوات من أتفاق "أوسلو"، وغزو العراق، مؤكدًا أن إعلان المبادئ الذي وقعه إسحاق ربين والرئيس الراحل ياسر عرفات، كان بسبب الانتفاضة الأولى.

وأشار السفير حسين هريدي، إلى أن مع مجئ نتنياهو للحكم أول مرة، رفض القرار، وقال نصًا إنه سيفعل المستحل من أجل عدم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ونوه أن قبل السابع من أكتوبر، كانت أمريكا والدول الغربية، كانت القضية الفلسطينية تشغل مرتبة أقل في سلم الأوليات لديهم، مشيرًا إلى أن السبب في إعادة فتح حل الدولتين، هي الوحشية التي تتعامل بها إسرائيل مع الشعب الفلسطيني.

السفير حسين هريدي الشرق الأوسط القاهرة الإخبارية وزير الخارجية ياسر عرفات

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