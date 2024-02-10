السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الخارجية: مصر تسعى لوقف دائم لإطلاق النار فى غزة

سامح شكري
سامح شكري

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك اتصالات مصرية مستمرة لوضع إطار للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، من أجل وقف سيل الدماء على الأراضي الفلسطينية.

وأشار "شكري"، خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية بلغاريا ماريا جابرييل، اليوم السبت، إلى أن مصر تحذر من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط، خاصة بعد فشل المفاوضات الأخيرة.

ونوه وزير الخارجية، بأن مصر تسعى لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وزيادة دخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينيى، من أجل الصمود في وجه الكارثة الإنسانية.

ولفت "شكري"، إلى أن هناك توافقًا دوليًا بأن الأمر لا يحتمل المزيد من الضحايا المدنيين في غزة، وزيادة رقعة العمليات العسكرية ستكون آثارها وخيمة.

سامح شكري مصر قطاع غزة غزة وزير الخارجية

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