السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ قانون فلسطينى: بايدن "خرَّف" ولا يمكن التشكيك بعروبة مصر

بايدن
بايدن

قال الدكتور جهاد أبو لحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، أنه منذ السابع من أكتوبر وهناك أكثر من 100 ألف بين جريح وشهيد، فضلًا عن نزوح أكثر من 1.9 مليون فلسطيني.

وأضاف "أبو لحية"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" والمُذاع على فضائية dmc، أن هناك استهداف مباشر للمدارس والجامعات والمستشفيات، حيث يهدف الاحتلال الإسرائيلي القضاء على مظاهر الحياة في قطاع غزة، ودليل حي أمام المجتمع الدولي بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

ونوه أستاذ القانون، بأن إسرائيل تمارس كل جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني، حيث إن إسرائيل تركل كل قوانين العدل الدولية بأقدامها دون رقيب وحسيب.

وأشار، أن الفلسطيني، يواجه كل الإنهاكات بالصمود، مضيفًا أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك رسمي مع الكيان المحتل في عملية الإبادة الجماعية التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

وتابع، أن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، رجل "خَرف"، مؤكدًا أنه لا يمكن التشكيك بعروبة مصر ودعمها المتواصل منذ سنوات للشعب الفلسطيني، فالمزايدة على مصر أمر مرفوض.

أستاذ قانون فلسطيني بايدن فضائية DMC 8 الصبح غزة الإحتلال الإسرائيلي

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