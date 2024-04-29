فى ظل التدهور الميدانى.. أوكرانيا تعترف بتحقيق روسيا "نجاحات تكتيكية"‎

كشفت قيادة الجيش الأوكراني، أمس الأحد، بأن الوضع على جبهة الحرب مع روسيا "تدهور" وأن القوات الروسية تحقق "نجاحات تكتيكية" في العديد من المناطق، بحسب "فرانس برس".

وكتب رئيس الأركان الأوكراني أولكسندر سيرسكي، في منشور على "فيسبوك" أن روسيا "تهاجم على طول خط المواجهة، وتحقّق نجاحات تكتيكية في بعض المناطق".

وأضاف: "في محاولته لأخذ زمام المبادرة الاستراتيجية واختراق خط الجبهة، ركز العدو جهوده في مناطق عدة، ما خلق تفوقًا كبيرًا من حيث القوات والقدرات".

وأكد سيرسكي وقوع "معارك عنيفة" على خط الجبهة خلال الأسبوع الماضي، متحدثًا عن وضع "ديناميكي" مع سيطرة أحد الطرفين على بعض المواقع ثم استعادة الطرف الآخر لها، وذلك لمرات عدة خلال يوم واحد.

وأفاد بأنّ القوات الأوكرانية تتمكن من "تحسين موقعها التكتيكي" في بعض المناطق.

ويتبع الجيش الأوكراني الأسلوب الدفاعي منذ فشل هجومه المضاد الواسع النطاق في الصيف الماضي، ويواجه تسلم روسيا زمام المبادرة بعد استيلائها على بلدة أفدييفكا في شرق البلاد في فبراير.

وفيما تسعى إلى حشد جنود جدد أمام شح المساعدات الغربية، اضطرت أوكرانيا إلى التراجع مؤخرًا في مناطق عدة، بينما أعلنت موسكو الأحد سيطرتها على قرية جديدة.

وقال الجنرال سيرسكي، إن كوبيانسك في شمال شرق البلاد هي من بين المناطق التي يشتد فيها القتال وحقق فيها الروس "نجاحات جزئية، لكن تم إيقافهم".

وفي منطقة "كراماتورسك"، تشن القوات الروسية هجومًا للسيطرة على بلدة "تشاسيف يار".

لكنّ سيرسكي قال إن "الوضع الأكثر تعقيدًا" هو في منطقتي "بوكروفسك" و"كوراخوف" حيث "يستمر القتال العنيف".

وأقر بأن القوات الأوكرانية انسحبت من بلدات "بيرديتشي" و"سيمينيفكا" و"نوفوميخايليفكا"، كما تحدث عن "وضع متوتر" في جنوب البلاد.

وأعلنت روسيا، من جانبها، الأحد أنها سيطرت على قرية "نوفوباخموتيفكا" الواقعة شمال غرب بلدة "أفدييفكا" في الجبهة الشرقية.

وتقع هذه القرية بالقرب من أوتشيريتني التي اجتاحتها القوات الروسية بشكل سريع هذا الأسبوع، حيث تسيطر حاليًا على معظمها وفقًا لمراقبين.

واستهدف قصف متواصل منطقة "أوتشريتيني" الواقعة على المرتفعات، وتصاعدت أعمدة من الدخان الرمادي في السماء.

وفي قرية "فوزدفيينكا" البعيدة 8 كيلومترات باتجاه شمال غرب البلاد، كان 3 مدنيين ينهون تحميل شاحنة صغيرة بالأثاث والمقتنيات.