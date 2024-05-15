معنى كلمة "أوبة".. سؤال يحير طلاب الشهادة الإعدادية بالمنيا

حالة جدلية أثيرت عبر منصات السوشيال ميديا؛ بسبب امتحان اللغة العربية فى المنيا، حيث شملت أسئلة امتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الاعدادي بالمنيا، سؤالًا حول معنى كلمة "أوبة"، ومن بين الاختيارات "إقامة- عودة- قصد- ثبات"، وذلك فى قول الشاعر: أنى لنظر بنى الحلال كريمة: طرب الغريب بأوبة وتلاق.. وتهزئى ذكرى المروءة والندى.. بين الشمائل هزة المشتاق، وتسائل الطلاب ورواد التواصل الاجتماعي بشأن إجابة السؤال.

قال عمرو مصطفى معلم لغة عربية، إن كلمة أوبة معناها “عودة” أو رجوع، مؤكدًا خلال تصريح خاص لـ"الدستور" أن السؤال لا يحتاج كل هذا الجدل المنتشر على السوشيال ميديا.

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جدول امتحانات الشهادة الإعدادية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في القاهرة الجدول وهو كالتالى:

- موعد امتحان اللغة العربية والتربية الدينية، يوم الخميس 16 مايو 2024.

- موعد امتحان الدراسات الاجتماعية، يوم السبت 18 مايو 2024.

- موعد امتحان اللغة الأجنبية، يوم الأحد 19 مايو 2024.

- موعد امتحان مادة العلوم، يوم الاثنين 20 مايو 2024:.

- موعد امتحان امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية، يوم الثلاثاء 21 مايو 2024.

- موعد امتحان مادة الهندسة يوم الأربعاء 22 مايو 2024.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

وحسبما تم الإعلان رسميًا من محافظة الجيزة، حيث تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023/2024 بمحافظة الجيزة يوم 18 مايو الجاري، ووجّهت مديرية التعليم في الجيزة، تعليمات مهمة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني، وطالبت بمراجعة أوراق الطلاب والجدول هو:

- امتحان اللغة العربية والخط يوم السبت الموافق 18 مايو 2024.

- امتحان الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024.

- امتحان الهندسة يوم الاثنين الموافق 20 مايو2024.

- امتحان اللغة الأجنبية والتربية الدينية يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024.

- امتحان العلوم والتربية الفنية يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024.

- امتحان الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية الخاصة بمدرسة السعيدية الرياضية، يوم الخميس مايو 2024.