الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ما سر استخدام "الباركود" فى امتحانات الشهادة الإعدادية؟.. مصادر بالتعليم تجيب

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

أشارت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى توجيهات الدكتور رضا حجازى، لجميع المديريات التعليمية باستخدام الباركود خلال امتحانات الشهادة الاعدادية والتى تنطلق خلال أيام.

ونسبت المصادر في تصريحات لـ"الدستور"، التوجيهات الوزارية لاستخدام “الباركود”، إلى عدة أسباب هي “ضمان تأمين امتحانات الشهادة الإعدادية والحفاظ على سرية الامتحانات وضمان حقوق ومصلحة طلاب الإعدادية”.

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جدول امتحانات الشهادة الاعدادية 2024

أوضحت مديرية التعليم بالقاهرة، ترتيب المواد والمواعيد بجدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة القاهرة، كما يلي.

 

- موعد امتحان اللغة العربية والتربية الدينية، يوم الخميس 16 مايو 2024.

 

- موعد امتحان الدراسات الاجتماعية، يوم السبت 18 مايو 2024.

 

- موعد امتحان اللغة الأجنبية، يوم الأحد 19 مايو 2024.

 

- موعد امتحان مادة العلوم، يوم الاثنين 20 مايو 2024:.

 

- موعد امتحان امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية، يوم الثلاثاء 21 مايو 2024.

 

- موعد امتحان مادة الهندسة يوم الأربعاء 22 مايو 2024.

 

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 2023/2024 بمحافظة الجيزة يوم 18 مايو الجاري، ووجّهت مديرية التعليم في الجيزة، تعليمات مهمة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني، وطالبت بمراجعة أوراق الطلاب الأوائل بعناية حتى يحصل كل منهم على تقديره الذي يستحقه، والتنبيه على إنجاز أعمال تقدير الدرجات كل يوم وإبلاغ المديرية، وجدول المواد كالآتي:

 

- امتحان اللغة العربية والخط يوم السبت الموافق 18 مايو 2024.

 

- امتحان الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024.

 

- امتحان الهندسة يوم الاثنين الموافق 20 مايو2024.

 

- امتحان اللغة الأجنبية والتربية الدينية يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024.

 

- امتحان العلوم والتربية الفنية يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024.

 

- امتحان الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية الخاصة بمدرسة السعيدية الرياضية، يوم الخميس مايو 2024.

 

امتحانات ,نتيجة الشهادة الإعدادية الشهادة الاعدادية الباركود استعرض الدكتور رضا حجازي

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