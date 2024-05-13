15 نصحية للتعامل الصحيح مع أسئلة الاختيار من متعدد للثانوية العامة

كشف الخبير التربوي تامر شوقي، طريقة التعامل مع الاسئلة من متعدد خلال امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤.

وأشار إلى أن أسئلة الاختيار من متعدد هى أرقى وأهم أنماط الاسئلة الموضوعية، وتقيس نواتج تعلم مرتفعة المستوى، وهو الأمر الذى دفع وزارة التربية والتعليم إلى الاستعانة بها، بحيث تشكل ٨٥% على الأقل من درجات امتحانات كل مادة في الثانوية العامة، مقابل ١٥ % للأسئلة المقالية.

وفيما يلي كشف بعض الاستراتيجيات التى تمكن الطالب من الإجابة عليها يشكل صحيح:



١-قراءة أسئلة الاختيار من متعدد بشكل جيد وعميق وبدون تسرع أو استعجال.

٢-محاولة توزيع وقت الامتحان على الاسئلة المختلفة(مثلا في الامتحانات التى تشمل ٤٦ سؤالا مثل مواد الشعب الأدبية والعملية يكون متوسط زمن الإجابة على كل سؤال هو ٤ دقائق تقريبآ )، وبالتالي خذ وقتا جيدا في قراءة كل سؤال بتأن ولا داع للعجلة.

٣-ضع في اعتبارك توفير بعض الوقت من أزمنة الإجابة على كل سؤال(خاصة بالنسبة للاسئلة السهلة التى لا تحتاج ٤ دقائق ) في مراجعة الامتحان.



٤-عدم التسرع في اختيار الإجابة الصحيحة من مجرد قراءة السؤال لأول مرة.



٥-عدم الانخداع بوجود كلمة معينة في راس السؤال توحى لك باختيار إجابة معينة مرتبطة بها، لأنها قد تكون موضوعة بشكل يشتت الطالب المتردد عن الإجابة الصحيحة، مثل أن يتم وضع كلمة في رأس السؤال، ثم وضع نفس الكلمة أو مشتقاتها في احد الاختيارات، وبالتالي يعتقد الطالب أنه الاختيار الصحيح، بينما هو اختيار خاطئ.

٦-قراءة رأس السؤال بشكل دقيق وكامل لأن واضع السؤال قد يأتي بكلمة في آخر رأس السؤال تغير من الإجابة الصحيحة المطلوبة تمامًا.

٧-قد يأتي مصطلح معين في راس السؤال وهذا المصطلح موجود في أكثر من درس، ولذلك لا بد أن يحدد الطالب ما الدرس الذي يرتبط بالمصطلح من خلال فهمه رأس السؤال جيدًا؛ لأن عدم التحديد يجعل الطالب يختار إجابة قد تكون خاطئة.

٨-محاولة الطالب الإجابة على السؤال قبل رؤية الاختيارات أو البدائل حتى يصل إلى الإجابة الصحيحة.

٩-عدم تسرع الطالب في الحكم على أي سؤال بأنه سبق أن قام بحله في موضع آخر، لأن الأسئلة قد تتشابه في الأمثلة أو الأفكار، وتختلف في الإجابة المطلوبة.

١٠-الوضع في الاعتبار ضرورة دراسة واستيعاب مفاهيم ومصطلحات الدروس المختلفة بشكل جيد؛ لأن السؤال قد يأتى لمعرفة قدرتك على تطبيق الفكرة في أمثلة جديدة وليس تسميعها.

١١-الوضع في الاعتبار أن تغيير واضع السؤال لكلمة أو حرف واحد في السؤال (مثل وضع أى أداة نفي مثل كلمة لا ) يغير من المعنى والإجابة المطلوبة.

١٢- وانت تدرب حاليا على حل اسئلة الاختيار من متعدد لا تكتفي باختيار الإجابة الصحيحة فقط على كل سؤال ولكن اكتب (لماذا) هذه الإجابة هى الصحيحة، والاختيارات الأخرى خاطئة لان ذلك التفسير هو الضامن لمدى فهمك الحقيقي للدروس.

١٣-قم عند الإجابة باستبعاد أكثر الإجابات التي لا ترى أنها الإجابة الصحيحة، واستبقى فقط الإجابتين أو الثلاثة التي تتردد في الاختيار بينها.



١٤-قم أولا بحل الأسئلة الأسهل وأجل الأسئلة الأصعب إلى ما قبل النهاية حتى لا تستنفد وقت امتحانك.



١٥-لا تترك أي سؤال بدون إجابة، وفي حالة عدم قدرتك على التعرف على الاختيار الصحيح اختار الأقرب إلى الصحة من وجهة نظرك.