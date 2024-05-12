الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية

حالة الطقس
حالة الطقس

ننشر حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية حيث يبحث العديد من المواطنين عن حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية، حيث تصدر محركات البحث الاولى على جوجل حالة الطقس سواء فى القاهرة أو الاسكندرية وخلال التقرير التالى ترصد الدستور حالة الطقس اليوم في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية للقاهرة والإسكندرية.

حالة الطقس اليوم في مصر

قالت هيئة الارصاد الجوية من خلال بيان صحفى لها على الصفحة الرسمية لها على فيس بوك أن  أن الطقس سيكون معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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حالة الطقس فى القاهرة

وفي هذا السياق، أكدت الهيئة العامة الأرصاد الجوية؛ استقرار الأحوال الجوية اليوم الأحد، حيث يسود طقس حار غائم نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وسيناء وعلى شمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، أما عن حالة الطقس ليلا فهو مائل للبرودة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ليلا وفي الصباح الباكر ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس فى الاسكندرية

كشفت هيئة الارصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم فى الاسكندرية ووفقا لتوقعات الأرصاد الجوية، تتراوح درجات الحرارة على المدينة الساحلية، اليوم، بين 17 للصغرى و25 للعظمى، ونسبة الرطوبة من 62%، فيما تشير الأرصاد الجوية إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة.

دعوة لأهالى الاسكندرية بالمصايف بسبب أعتدال الطقس خلال هذه الأيام

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية- عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك- أن حالة البحر مستقرة وأمواجه هادئة مع سطوع الشمس معظم الأوقات ورفع الرايات الخضراء بكافة الشواطئ والعمل على تغير جو المذاكرة بالمصيف.

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