الأحد 12 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

نادين لـ"الدستور": أجسد دور طبيبة نفسية فى "دواعى السفر" وتفاجأت بأمير عيد

نادين فى مسلسل دواعي
نادين فى مسلسل "دواعي السفر"

تشارك النجمة نادين في بطولة المسلسل الدرامي الجديد "دواعي السفر"، الذي تنطلق أولى حلقاته الأربعاء المقبل، عبر منصة watch it.

وقالت "نادين"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنها تلعب شخصية طبيبة نفسية تدعى هدى، حيث تعرض عليها إحدى الحالات لمعالجتها ولكن تتفاجأ بأنها تقوم بمعالجة حالة أخرى من دون معرفة أيّ شخص بتفاصيل تلك الحالة. 

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في العمل، مؤكدة أنها تجربة مختلفة ومثيرة بالنسبة لها، ويشهد المسلسل العديد من المفاجآت. 

وأوضحت أنها تفاجأت بأمير عيد وطريقة أدائه التمثيلي، مشيرة إلى أنه ممثل متمكن ومطرب كبير. 

مواعيد عرض مسلسل "دواعى السفر" 

من المقرر أن يُعرض مسلسل "دواعي السفر" بشكل حصري عبر منصة "watch it"، يوم الأربعاء، بواقع حلقتين أسبوعيًا. 

وينضم مسلسل "دواعي السفر" لقائمة الأعمال الأصلية والحصرية لمنصة "watch it"، والتي حققت نجاحًا كبيرًا بين الجمهور، وكان آخرها "لحظة غضب" الذي عرض في موسم رمضان الماضي. 

القائمة الكاملة لأبطال مسلسل "دواعى السفر" 

مسلسل "دواعي السفر" بطولة: أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جودة، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير.

ويتعاون أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في "دواعي السفر" للمرة الثالثة بعد "ريفو"، وهي التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج، وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

"دواعي السفر" أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيوني، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت إعجاب الجمهور، وآخرها مسلسل "ريفو" بجزءيه، ما شجعه على خوض التجربة الإخراجية، ويكون في العمل المؤلف والمخرج.

تدور أحداث مسلسل "دواعي السفر" حول رحلة تجمع أمير عيد والفلسطيني كامل الباشا، حيث يظهر كامل في دور قبطان يُدعى إبراهيم، يفاجئ أمير عيد في عيد ميلاده، لكنه يتعرض لحالة إغماء ويسقط على الأرض، ما يدفع أمير عيد لاصطحابه إلى المستشفى ويبدأ معه رحلة يستمتعان فيها بعلاقة صداقة تشبه علاقة الأب بالابن، ويوجه كامل الباشا رسالة لأمير عيد في البرومو، وهي "عيش كل يوم وكأنه آخر يوم"، وهو ما يغير مصير أمير عيد من شخص كان يحاول الانتحار لشخص جديد.

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