خريطة أعمال منصة WATCH IT الجديدة الفترة المقبلة

تستعد منصة WATCH IT الرقمية لطرح عدد من الأعمال والمسلسلات الجديدة خلال الفترة القليلة المقبلة بعد النجاح الكبير التي حققته المنصة بأعمال الموسم الرمضاني المنقضي.

وأصبحت منصة watch it من أهم المنصات الإلكترونية الموجودة على الساحة نظرا للمحتوى الدرامي المتميز والحصري الذي تقدمه للجمهور المصري والعربي.



ويرصد الدستور في السطور التالية خريطة أعمال منصة WATCH IT الأصلية الجديدة الفترة المقبلة:

مسلسل أم الدنيا

طرحت منصة WATCH IT الرقمية الإعلان الدعائي الرسمي للجزء الثاني من مسلسل “أم الدنيا”، بطولة النجمة سوسن بدر والذي يعد أكبر مسلسل دراما وثائقي يرصد تاريخ مصر الفرعوني والإسلامي والقبطي.

ويحمل مسلسل أم الدنيا الجزء الثاني شعار "إحنا مين؟ وتسرد السلسلة الوثائقية الدرامية تاريخ الحضارات التي مرت بها الدولة المصرية، من بداية التاريخ حتى وقتنا الحالي، في إطار تشويقى وإنساني على مدار 15 حلقة.



ويتكون العمل من 15 حلقة ويتطرق للحديث عن العديد من الموضوعات التاريخية وفترات الحكم المختلفة التي مرت بها مصر مثل الفترة الرومانية المسيحية وبدايات الفترة الإسلامية إلي العصر الفاطمي.

مسلسل إنترفيو

يعرض مسلسل إنترفيو من بطولة النجمة الشابة رنا رئيس نهاية شهر أبريل الجاري بواقع حلقتين كل يوم أربعاء في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، ويتكون مسلسل "إنترفيو" من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه بواقع حلقتين كل يوم أربعاء أسبوعيا.

مسلسل إنترفيو من بطولة رنا رئيس، خالدالشباط، ديانا هشام، مونيكا الفونس، سارة نور ومحمد عادل ومن إخراج أحمد خالد أمين وتأليف أمينة مصطفي.

مسلسل دواعي سفر

يعرض مسلسل "دواعي السفر" في شهر مايو المقبل بشكل حصري على منصة watch it، بواقع حلقتين يوم الأربعاء من كل أسبوع.

ويعد مسلسل "دواعى السفر" أحد أعمال منصة WATCH IT الأصلية والحصرية، وقد طرحت المنصة البرومو الخاص بالعمل استعدادا لعرضه.

مسلسل "دواعي السفر" من بطولة كل من أمير عيد، نادين، كامل الباشا، أحمد غزى، أحمد فاضل، أيمن الشيوي، تأليف وإخراج محمد ناير.