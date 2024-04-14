عاصى الحلانى يحيى حفلًا غنائيًا ضخمًا بلندن.. يونيو المقبل

يستعد النجم اللبناني عاصي الحلاني لاحياء حفل غنائي ضخم وسط جمهوره من الجالية العربية بلندن وذلك في يوم 18 يونيو المقبل.

ويقام حفل عاصي بلندن على خشبة مسرح “أديلفي” هو مسرح “ويست إند”، ويقع في شارع ستراند بمدينة ويستمنستر وسط لندن.

ومن المقرر أن يمتع “الحلاني” جمهوره خلال الحفل بباقة متنوعة من أعماله القديمة والحديثة منها: “غالي، القرار، أدمنت هواكي، بحبك وبغار، متل الكذبة، سألوني، عذبوني، واني مارق مريت، يا ميمه، جن جنوني، فرصة عمر، ضحكة حبيبي، خليك بقلبي”.

أغنية عاصي الحلاني الجديدة

ويستعد النجم عاصي الحلاني لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "العين عليه" وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب ”ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون “الحلاني” في أغنية “العين عليه” مع كل من الشاعر الغنائي خالد ڤرناس، والملحن ياسر نور، والموزع الموسيقي محمد عباس.

آخر أعمال عاصي الحلاني الغنائية

وطرح عاصي الحلاني الفترة الماضية أغنية بعنوان “عمرها الخيانة” وذلك على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب ”ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، وهى من كلمات الشاعر الغنائي علي المولى، وألحان عاصي الحلاني، وتوزيع موسيقي طوني سابا.

تقول كلمات الأغنية: “بدك تغلط بضمير مرتاح غيّر اسم الخطايا اعطي للكذبة الوان والمهم النوايا سمي الخيانة تعويض نقص وقسوة قلبك عزة نفس ما الدنيا لعبة اسامي ما الدنيا لعبة اسامي عمرا الخيانة ما كانت غلطة طول عمرا الخيانة قرار اسهل شغلة بهيدي الدني نغلط ونلاقي اعذار نغلط ونلاقي اعذار صعبة لما يبكي عينك اكتر حدا ضحّكا اكتر حدا فاهم روحك واحاسيسك حرّكا احسن ما تغلط بحق حبيبك قلّو انو ما بدك ياه يعني كل شي نهايتو غلط من الأول بلاه”.