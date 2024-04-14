الإثنين 15 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

عاصى الحلانى يحيى حفلًا غنائيًا ضخمًا بلندن.. يونيو المقبل

عاصي الحلاني
عاصي الحلاني

يستعد النجم اللبناني عاصي الحلاني لاحياء حفل غنائي ضخم وسط جمهوره من الجالية العربية بلندن وذلك في يوم 18 يونيو المقبل.

 

ويقام حفل عاصي بلندن على خشبة مسرح “أديلفي” هو مسرح “ويست إند”، ويقع في شارع ستراند بمدينة ويستمنستر وسط لندن.

ومن المقرر أن يمتع “الحلاني” جمهوره خلال الحفل بباقة متنوعة من أعماله القديمة والحديثة منها: “غالي، القرار، أدمنت هواكي، بحبك وبغار، متل الكذبة، سألوني، عذبوني، واني مارق مريت، يا ميمه، جن جنوني، فرصة عمر، ضحكة حبيبي، خليك بقلبي”.

 

أغنية عاصي الحلاني الجديدة

ويستعد النجم عاصي الحلاني لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "العين عليه" وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب ”ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

 

وتعاون “الحلاني” في أغنية “العين عليه” مع كل من الشاعر الغنائي خالد ڤرناس، والملحن ياسر نور، والموزع الموسيقي محمد عباس.

 

آخر أعمال عاصي الحلاني الغنائية

وطرح عاصي الحلاني الفترة الماضية أغنية بعنوان “عمرها الخيانة” وذلك على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب ”ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، وهى من كلمات الشاعر الغنائي علي المولى، وألحان عاصي الحلاني، وتوزيع موسيقي طوني سابا.

تقول كلمات الأغنية: “بدك تغلط بضمير مرتاح غيّر اسم الخطايا اعطي للكذبة الوان والمهم النوايا سمي الخيانة تعويض نقص وقسوة قلبك عزة نفس ما الدنيا لعبة اسامي ما الدنيا لعبة اسامي عمرا الخيانة ما كانت غلطة طول عمرا الخيانة  قرار اسهل شغلة بهيدي الدني نغلط ونلاقي اعذار نغلط ونلاقي اعذار صعبة لما يبكي عينك اكتر حدا ضحّكا اكتر حدا فاهم روحك  واحاسيسك حرّكا احسن ما تغلط بحق حبيبك قلّو انو ما بدك ياه يعني كل شي نهايتو غلط من الأول بلاه”.

النجم اللبناني عاصي الحلاني الحلاني عاصي الحلاني النجم عاصي الحلاني لندن أديلفي العين عليه أغنية “العين عليه” عمرها الخيانة

مواد متعلقة

WATCH IT تطرح الإعلان الدعائى للجزء الثانى من مسلسل "أم الدنيا" (فيديو)

إيرادات أفلام عيد الفطر 2024.. شقّو يتصدر والحريفة يتذيل

عبدالفتاح الجرينى يطرح أغنيته الجديدة "خبط خبط" احتفالًا بعيد الفطر (فيديو)

حسن الرداد لـ"الدستور": الشركة المتحدة قدمت دعمًا كبيرًا لدراما رمضان 2024

إيرادات أفلام عيد الفطر.. "أسود ملون" يصدم بيومى فؤاد ورفاقه

الليلة.. أبطال وصناع "كامل العدد +1" ضيوف برنامج "صاحبة السعادة"

"فاصل من اللحظات السعيدة" يحقق 4 ملايين جنيه فى أول أيام العيد

إيرادات أفلام عيد الفطر.. "عالماشى" لـ على ربيع يحل ثالثًا

الأكثر قراءة

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

خطأ لا يُغتفر.. "ملابس حريمى" تفضح زوجًا أمام محكمة الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حراك سياسى أردنى.. نحو إيقاف التصعيد الإقليمى ووضع حد للحرب على غزة

وائل لطفي

نظرية (تزفير المطواة)!

محمود خليل

«ثقيف» ولعنة الخيانة

ماجد حبته

نتائج «الرد» الإيرانى

لواء.حمدى البطران

من حكايات الحملة الفرنسية

خالد حريب

ضربة إيران وهدنة غزة

إسراء شوقي

الهجوم الإيرانى على إسرائيل.. اختبار قدرات ورسائل للولايات المتحدة

د.أحمد الخميسى

حكايات الطب والأطباء

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

لماذا اختارت إيران "المُسيرات" فى هجومها على إسرائيل؟

ما أهمية قاعدة "رامون" الإسرائيلية التى استهدفتها إيران؟

لماذا لم تستخدم إيران "حزب الله" فى الهجوم على إسرائيل؟