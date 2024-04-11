الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الليلة.. أبطال وصناع "كامل العدد +1" ضيوف برنامج "صاحبة السعادة"

دينا الشربيني وشريف
دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس ببرنامج صاحبة السعادة

يحل مساء اليوم أبطال وصناع المسلسل التليفزيوني “كامل العدد +1” ضيوفًا على برنامج “صاحبة السعادة”، والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر قناة DMC الفضائية وذلك ضمن حلقات خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

إسعاد يونس تستضيف 22 نجمًا ونجمة

ومن المقرر أن تستضيف إسعاد يونس في حلقة اليوم من برنامج صاحبة السعادة، 22 نجمًا ونجمة شاركوا في مسلسل “كامل العدد +1” وعلى رأسهم النجمة دينا الشربيني والنجم شريف سلامة، بالإضافة إلى كل من الفنانة جيهان الشماشرجي والفنان أحمد جمال سعيد والمخرج خالد الحلفاوي والفنان أحمد كمال والفنان تميم عبده، بالإضافة إلى نخبة كبيرة جدًا من نجوم المسلسل في احتفالية خاصة تحدث لأول مرة علي مسرح "صاحبة السعادة".

ومن المقرر أن تعرض الحلقة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الخميس عبر DMC العامة ومنصة WATCH IT الرقمية.

 

قصة مسلسل كامل العدد +1

تقع أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة، في إطار عائلي اجتماعي لايت، وهو من المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومع كثرة الأولاد التي ترعاهم دينا الشربيني وزوجها، تبدأ المشكلات والمواقف الطريفة وحتى علاقة الآباء بالأبناء بشكل واقعي، يمثل الجيل الجديد من الأطفال وتحدياتهم في المدرسة وكيفية تكوين الصداقات، وتحديات أخرى تتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي التي أصبحت تغزو جميع البيوت المصرية.

 

أبطال مسلسل كامل العدد +1

يضم مسلسل كامل العدد +1، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

برنامج صاحبة السعادة
برنامج صاحبة السعادة
برنامج صاحبة السعادة
برنامج صاحبة السعادة
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