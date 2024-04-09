الثلاثاء 09 أبريل 2024
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فن

أفلام عيد الفطر 2024.. قصة فيلم "شقو" والإعلان الدعائى قبل طرحه بالسينمات

أبطال فيلم شقو
أبطال فيلم شقو

ساعات قليلة تفصلنا عن استقبال دور العرض السينمائية لفيلم "شقو"، الذي يخوض بطولته النجم عمرو يوسف وعدد من نجوم الفن.

ومن المقرر أن تستقبل دور العرض السينمائية الجمهور لحضور الفيلم في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، ويرصد "الدستور" في السطور التالية تفاصل فيلم "شقو" والإعلان الدعائي.

قصة فيلم شقو

فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي رومانسى كوميدى عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

ويجسد الفنان عمرو يوسف والفنان محمد ممدوح خلال الأحداث شخصيتين لتاجرين فى الأعضاء البشرية، مما يدخلهما فى الكثير من المتاعب.

وبسبب اتجارهما فى الأعضاء البشرية، تطاردهما إحدى العصابات وتطلق عليهما النار، فتصاب أمينة خليل عن طريق الخطأ، وتجمع قصة حب بين تايسون ودينا الشربينى، وعلى الجانب الآخر بين عمرو يوسف وأمينة خليل.

الإعلان الدعائي لفيلم شقو

شهد البرومو الدعائي لفيلم شقو العديد من مشاهد الأكشن والإثارة التي جمعت أبطال العمل، كما ظهرت النجمة دينا الشربيني في مشاهد رومانسية تعكس العلاقة التي ستربطها بشقو في أحداث الفيلم، وظهرت أمينة خليل في دور راقصة، وهي المرة الأولى التي تقدمها، وظهرت النجمة الكبيرة يسرا بلوك مختلف تمامًا عما اعتاده منها الجمهور وبصحبتها ثعابين.

أبطال وصناع فيلم شقو

يشارك في فيلم شقو عدد كبير من نجوم الفن بجانب النجم عمرو يوسف، وجاءت القائمة كالتالي:

  • الفنان محمد ممدوح
  • النجمة يسرا
  • النجمة دينا الشربيني
  • الفنانة أمينة خليل
  • الفنان عباس أبوالحسن
  • الفنان وليد فواز
  • الفنان أحمد فهمي (ضيف شرف)
  • الفنان محمد جمعة
  • إخراج كريم السبكي
  • تأليف وسام صبري
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