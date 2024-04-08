بعد التعاون معًا فى "محارب".. ناهد السباعى: حسن الرداد فنان يتمتع بروح رائعة

أعربت الفنانة ناهد السباعي عن سعادتها باستمرار ردود الأفعال القوية حول مسلسل "محارب"، الذي استمر حتى الحلقات الأخيرة من العمل.

وقالت "السباعي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنها سعيدة بتكرار التعاون مع الفنان حسن الرداد، مشيرة إلى أن مسلسل محارب لم يكن العمل الأول الذي يجمع بينها وبين "الرداد" فتعاونا من قبل في فيلم "احكي يا شهرزاد"، ثم بعد ذلك تعاونا في مسلسل الزوجة 18.

وأضافت: وشنا حلو على بعض، والرداد فنان كبير لديه مكانة خاصة في قلبي ويتمتع بروح أكثر من رائعة خلال التصوير ولديه طاقة تمثيلية كبيرة، ويحب عمله للغاية وملتزم داخل لوكيشن التصوير ويعطي عمله كل مجهوده ووقته، ودائمًا يضيف للعمل أفكارًا جديدة ويكون هدفه الوصول بالعمل لأقصى درجات الاحترافية والاختلاف سواء في شخصيته التي يقدمها أو شكل الدعاية الخاصة بالعمل قبل طرحه للجمهور.

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرًا كبيرًا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

مسلسل محارب يشارك في بطولته حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.

ويشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

يعرض محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.