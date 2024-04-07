مسلسل بقينا اتنين الحلقة 13.. صدام بين "أدهم" و"زين" بسبب تغيير أسم الشركة

عرضت اليوم الأحد الحلقة الثالثة عشر من مسلسل بقينا اتنين بطولة رانيا يوسف وشريف منير عبر قنوات CBC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية.

وخلال أحداث الحلقة 13 حدثت مشاجرة بين “أدهم” الذي يجسد دوره الفنان شريف منير وبين “ياسمين” التي تجسد دورها الفنانة رانيا يوسف وذلك بعدما علم انها تنازلت عن نصيبها في شركتهما إلى زين أبن خالتها والذي يجسد دوره الفنان تامر فرج بدون علمه.

ويعود أدهم إلى الشركة ويقرر التواجد يوميا بعدما تنصحه ابنته ريم وحبيبها سيف الذي يجسد دوره الفنان يوسف عثمان بالتواجد لعدم ترك مساحة لزين للتحكم في الشركة.

ورفض أدهم تغيير اسم الشركة أو اللوجو الخاص بها بعدما أقترح زين هذا الاقتراح في الاجتماع الذي اجتمع بينهما.

قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين تدور أحداثه حول 15 حلقة فقط في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول العمل قصة إمرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها بعد علاقة زوجية استمرت لمدة 25 عاما ولكنها توترت بسبب حالة الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

"بقينا اتنين" يشارك في بطولته بجانب كل من الفنان شريف منير، والنجمة رانيا يوسف نخبة من نجوم الفن وهم كل من مروة عبد المنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، ياسر الطوبجي، ونبيل علي ماهر، ويوسف عثمان والفنان الراحل طارق عبد العزيز.

مسلسل بقينا اتنين من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات العرض

مسلسل بقينا اتنين يعرض عبر قناة CBC DRAMA في تمام الساعة السادسة والربع مساء.

فيما يعرض عبر قناة CBC العامة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف منتصف الليل.

كما تعرض حلقات مسلسل بقينا اتنين عبر منصة WATCH IT الرقمية مقابل اشتراك مادي.