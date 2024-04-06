مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12.. "أدهم" يفكر في رد طليقته "ياسمين"

مسلسلات رمضان 2024..

بدأ “أدهم” الذي يجسد دوره الفنان شريف منير التفكير في العودة لطلقيته “ياسمين” التي تجسد دورها النجمة رانيا يوسف وذلك خلال أحداث الحلقة 12 من مسلسل بقينا اتنين المعروض حاليا ضمن مارثون مسلسلات شهر رمضان الجاري عبر قنوات سي بي سي الفضائية.

احداث مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12

وخلال أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل بقينا اتنين شعر “أدهم” بمشاعر مختلفة تجاه طليقته “ياسمين” خاصة بعد اللقاء التلفزيوني الذي أجراه برفقتها وتحدثا عن علاقتههم العاطفية والزوجية سويا وذكريات قصة حبهم.

وأفصح “أدهم” للطبيب النفسي الخاص به والذي يجسد دوره الفنان نبيل علي ماهر أن اللقاء التلفزيوني الذي جمعه بطليقته أثر فيه بشكل إيجابي وإنه لا يزال يحب طليقته، فيما جلس مع صديقه "ياسر" الذي يجسد دوره الفنان إدوارد وابلغه أنه بالفعل يحب طليقته ياسمين واقترح عليه أن يعود إليها لكنه ما زال مترددا.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 12



مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة

مسلسل "بقينا اتنين" يعرض عبر قنوات سي بي سي الفضائية في التوقيتات التالية:

قناة CBC DRAMA: البث الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء، والإعادة الأولى في الواحدة والنصف صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

قناة CBC العامة البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة الأولى في السادسة صباحًا، والإعادة الثانية في الحادية عشرة صباحًا.

أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن وهم كل من: