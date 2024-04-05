مسلسل بقينا اتنين الحلقة 11.. "ريم" تصارح والدها بحبها لـ"سيف"
مسلسل بقينا اتنين الحلقة 11.. ذهبت “ريم” إلى منزل والدها “أدهم" تطلب منه السماح بعد إخفائها ممارسة شقيقها لرياضة “الملاكمة” بدلا من كرة القدم، فيقابلها بقسوة شديدة.
وصارحت “ريم” والدها “أدهم” بحبها لـ"سيف" الذي يجسد دوره الفنان يوسف عثمان وأبلغته برغبته في تحديد موعد لطلب الزواج منها ليوافق والدها على غير المتوقع وقال لها ان تحدد معه ميعاد لمقابلته.
وأثناء حديث “ريم ” و"أدهم" سويا دخل عليهما الفنان إدوارد والذي يجسد دور صديق “أدهم” وتشهد التعارف الأول لريم مع إدوارد خلال أحداث المسلسل.
مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة
مسلسل "بقينا اتنين" يعرض عبر قنوات سي بي سي الفضائية في التوقيتات التالية:
- قناة CBC DRAMA: البث الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء، والإعادة الأولى في الواحدة والنصف صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.
- قناة CBC العامة البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة الأولى في السادسة صباحًا، والإعادة الثانية في الحادية عشرة صباحًا.
أبطال مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن وهم كل من:
- شريف منير
- رانيا يوسف
- إدوارد
- ميمي جمال
- يوسف عثمان
- نانسي هلال
- تامر فرج
- طارق عبد العزيز
- مروة عبد المنعم
- عمر طلعت زكريا
- ياسر الطوبجي
- عزت زين
- عزة لبيب
- تأليف أماني التونسي
- إخراج طارق رفعت
- إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.
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