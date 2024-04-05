مسلسل بقينا اتنين لـ"شريف منير ورانيا يوسف" ملخص الحلقة 10

شهدت الحلقة 10 من مسلسل بقينا اتنين أحداث شيقة حيث دخل “أدهم” الذي يجسد دوره الفنان شريف منير في علاقة حب جديدة بعد طلاقه لياسمين التي تجسد دورها النجمة رانيا يوسف.

ويرصد الدستور في السطور التالية ملخص الحلقة 10 لمسلسل بقينا اتنين لـ"شريف منير ورانيا يوسف".

مسلسل بقينا اتنين تفاصيل أحداث الحلقة 10

تبدأ الحلقة العاشرة من مسلسل "بقينا اتنين" بجلسة بين أدهم "شريف منير" والطبيب النفسي "نبيل على ماهر"، ويروي أدهم مشاعره عندما قالت له "ندوش" أنها تحبه برغم فرق السن بينهما، ويؤكد أنه بدأ يتوه لكنه يشعر بالسعادة والطاقة معها، على خلاف علاقته بياسمين "رانيا يوسف".

يقف أدهم مع ندى بعدما أبلغته أنها تحبه ويسألها عن حقيقة مشاعرها، وتؤكد له أنها تحبه فعليا، في حين يبلغها أنه بدأ يميل لها ولكنها عليه أن يتأكد من حقيقة مشاعره، فتمسك ندوش بيد أدهم فيرتبك.

تتحدث ريم ابنة أدهم وياسمين مع سيف "يوسف عثمان" في الهاتف وتبلغه أنها حزينة بسبب رفض الشركة كل الأفكار التي تقدمت بها، فتدخل عليها والدتها ياسمين فتجد غرفتها مليئة بالأوراق المبعثرة بسبب محاولة البحث عن فكرة جديدة للكامبين، فتبتسم ياسمين وتبلغها أن والدها كان يعمل بنفس الطريقة، ثم تبلغها أن هذه الفرصة التي يمكن أن تخرج من عباءة والدها في التفكير وتقدم مشروع جديد بمفردها تحقق ذاتها من خلاله.

يجلس عاصم وأدهم وياسر مع أصدقائهم بحضور أستاذ سامي، فتتصل أميرة "صديقة عاصم به" ويرد عليها بحرية لأول مرة لعدم وجود زوجته، وتحاول ندى أن تقنع أدهم بالسفر معهم في جروب موتوسيكلات جديد ولكنه يرفض ويبلغها أنه لن يسافر وبطلب منها ألا تسافر هي أيضا، ويبدأ بينهما الخلاف بعدما تتمسك هي بالسفر ويتركها ويرحل.

تجلس ياسمين "رانيا يوسف" مع عاصم "ياسر الطوبجي" وتحاول أن تصالحه على ريكو "مروه عبدالمنعم"، ويبلغها أن ابتعاده عن المنزل وعن ريكو أشعره بالراحة وتحاول أن تعرف منه أخبار أدهم "شريف منير" وتكتشف أنه يعيش حياته تغيرت وأصبح يقوم بمغامرات ويسافر وتعرف على فتاة جديدة اسمها ندى.

تذهب ياسمين إلى الطبيب النفسي وتبلغه أنها بدأت تشعر بالوحدة ولكنها تخشى من العودة لأنها تشعر بأنها تعيش حدوته وكابوس بايخ، فيلب منها الطبيب أن تكتب الحدوتة التي تريد أن تعيشها.

يذهب أدهم إلى ندى ويصالحها ويدلعها، ثم يذهب له سيف "يوسف عثمان" ويتحدث مع ابنته ريم ويرسل لها لوكيشن بمكان تواجدهما، وفجأة يجد أدهم طليقته ياسمين تدخل نفس المكان وبرفقتها ابنة خالتها زين، فيصدم.



مسلسل بقينا اتنين موعد عرض الحلقة 11

تعرض الحلقة 11 من مسلسل بقينا اتنين مساء اليوم الجمعة عبر قنوات CBC الفضائية.



مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات عرض الحلقة الحادية عشر

قناة CBC DRAMA: في تمام الساعة 6.15 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 1.30 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 9 صباحا.

قناة CBC العامة في تمام الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 11 صباحا.

كما يعرض مسلسل بقينا اتنين عبر منصة واتش ات الرقمية مقابل اشتراك مادي.

قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول العمل قصة إمرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها بعد علاقة زوجية استمرت لمدة 25 عاما ولكنها توترت بسبب حالة الفتور بين الزوجين وفقدان الشغف مما يجعلهما يقررا الانفصال بعد زيادة الخلافات بينهما ويؤثر القرار على حياتهما وحياة الأبناء.



أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين يشارك في بطولته نخبة من نجوم الفن وهم كل من:

شريف منير

رانيا يوسف

إدوارد

ميمي جمال

يوسف عثمان

نانسي هلال

تامر فرج

طارق عبد العزيز

مروة عبد المنعم

عمر طلعت زكريا

ياسر الطوبجي

عزت زين

عزة لبيب

تأليف أماني التونسي

إخراج طارق رفعت

إنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

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