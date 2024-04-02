الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

أحمد العوضي: الحلقة الأخيرة من حق عرب غير متوقعة

الفنان أحمد العوضي
الفنان أحمد العوضي

حل الفنان أحمد العوضي ضيفا على البرنامج الإذاعي “هو ليلة في 30 ليلة” والمذاع عبر إذاعة “ميجا إف إم”، وتحدث خلال البرنامج عن كواليس مسلسله التلفزيوني الجديد “حق عرب” والمعروض حاليا ضمن مارثون مسلسلات شهر رمضان المبارك.

وترصد “الدستور” في السطور التالي أبرز تصريحات أحمد العوضي ببرنامج “هو ليلة في 30 ليلة”:

  • أنا اللى بحضر اللزمة بتاعة أى شخصية بعملها.
  • جملة "إيه اللى لم  الدلى على البلى" معناها ايه اللى “لم الشامى على المغربى”.
  • أنا كل سنة بالنسبالى تحدي و كل شغل بشتغله بيبقى بالنسبالى كأنى بشتغله  لأول  مرة و الشخصية اللى بعملها بنساها و بركز فى اللى بعدها.
  • أنا مميز في الأكشن وبحب أعمل المشاهد بنفسى من غير دوبلير.
  • مش معنى إن أنا شعبي يبقى أنا مش مثقف أنا من منطقة شعبية وفى نفس الوقت قارئ جيد.
  • بالنسبة للحلقات الجاية أو النهاية كل ما هو مش متوقع كل ما هو هيحصل.

أبطال مسلسل حق عرب

“حق عرب” من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

وتعرض إعادة الحلقة 22 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، في تمام الساعة 5:15 صباحًا، على قناة الأون، والإعادة الثانية 11:15 صباحًا، وبالنسبة لقناة أون دراما، تعرض حلقة الإعادة في تمام الساعة 12 مساءً، والإعادة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً.

تصريحات الفنان أحمد العوضي

تصريحات الفنان أحمد العوضي
تصريحات الفنان أحمد العوضي
تصريحات الفنان أحمد العوضي
تصريحات الفنان أحمد العوضي
تصريحات الفنان أحمد العوضي
تصريحات الفنان أحمد العوضي
تصريحات الفنان أحمد العوضي
تصريحات الفنان أحمد العوضي
تصريحات الفنان أحمد العوضي
تصريحات الفنان أحمد العوضي
تصريحات الفنان أحمد العوضي
تصريحات الفنان أحمد العوضي
أحمد العوضي الفنان أحمد العوضي البرنامج الإذاعي “هو ليلة فى ٣٠ ليلة” هو ليلة فى ٣٠ ليلة ميجا إف إم حق عرب

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