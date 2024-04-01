الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 7.. شريف منير يلجأ للعلاج النفسي

بقينا اتنين
بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 7.. دار حوار بين "أدهم" الفنان شريف منير، والطبيب النفسي ويجسد دوره الفنان نبيل علي ماهر، واعترف “أدهم” بأنه لم يكن مقتنعًا بالعلاج النفسي.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 7

بدأ “أدهم” يستعيد بعضًا من ذكرياته، ليكتشف أن كل من حوله كانوا يخدعونه، في حين تجلس “ياسمين” الفنانة رانيا يوسف، مع الطبيب وتعترف ببعض الأخطاء، وتؤكد أنها كانت تحاول منذ فترة أن تذهب لشخص متخصص ولكنها كانت تخشى من نظرة الناس.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 7.. شريف منير يوبخ رانيا يوسف ويقررا الانفصال

مسلسل بقينا اتنين لـ شريف منير و رانيا يوسف ملخص الحلقة 6

مسلسل بقينا اتنين موعد عرض الحلقة 7

يعرض مسلسل بقينا اتنين عبر قنوات سي بي سي الفضائية وذلك في التوقيتات التالية: 

  • قناة CBC DRAMA في تمام الساعة 6.05 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 1.30 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 9 صباحا.
  • قناة CBC العامة في تمام الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 11 صباحا.


مسلسل بقينا اتنين قنوات عرض الحلقة السابعة

  • CBC العامة.
  • CBC DRAMA.
  • منصة WATCH IT الرقمية.

قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين تدور أحداثه حول 15 حلقة فقط في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول العمل قصة إمرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها.

ابطال مسلسل بقينا اتنين

جدير بالذكر أن مسلسل بقينا اتنين يشارك في بطولته بجانب كل من الفنان شريف منير، والنجمة رانيا يوسف نخبة من نجوم الفن وهم كل من مروة عبد المنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، ياسر الطوبجي، ونبيل علي ماهر، ويوسف عثمان والفنان الراحل طارق عبد العزيز.

مسلسل بقينا اتنين من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكري، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

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