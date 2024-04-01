مسلسل بقينا اتنين لـ شريف منير و رانيا يوسف ملخص الحلقة 6

عرضت أمس الحلقة السادسة من مسلسل بقينا اتنين بطولة النجمة رانيا يوسف الفنان شريف منير وشهدت الحلقة العديد من الأحداث المهمة والشيقة.



مسلسل بقينا اتنين تفاصيل احداث الحلقة 6

بدأت الحلقة 6 من مسلسل بقينا اتنين بمشهد يجمع كل من أدهم الذي يجسد دوره الفنان شريف منير، و"ياسمين" التي تجسد دورها النجمة رانيا يوسف ودار بينهما حديث وأبدى “أدهم” رغبته في مصالحة ياسمين وردها مرة آخرى إلى عصمته.

حاول “أدهم” إقناع “ياسمين” بعودتهم لبعض مرة أخرى وذلك حرصا على نفسيا أبناءهم فيما ردت عليه ياسمين مجاهلة الأمر وساخرة من حديثة وقالت له “إنت هتعمل فيها لايف كوتش”.

وجدت “ياسمين” نفسها في ورطة شديدة وذلك بعد أن أمسك طليقها “أدهم” هاتفها ليجد رسالة مرسولة لها من مدرب إبنها يذكرها خلالها بمباراه مهمة له خلال الأيام المقبلة خاصة بعد رغبة “أدهم” لحضور المباراة لمؤازرة نجله مما جعلها تشعر بتوتر شديد خاصة وانها تخبي على “أدهم” أن إبنه يتدرب الملاكمة وليس كرة القدم كما أخبروه لرغبته الشديدة في أن نجله يكون لاعب كرة كبير في نادي الزمالك الذي يشجعه.

“أدهم” لحضور المباراة لمؤازرة نجله مما جعلها تشعر بتوتر شديد خاصة وانها تخبي على “أدهم” أن إبنه يتدرب الملاكمة وليس كرة القدم كما أخبروه لرغبته الشديدة في أن نجله يكون لاعب كرة كبير في نادي الزمالك الذي يشجعه. ذهبت “ياسمين” على الفور لابنتها “ريم” ووالدتها “نادية” التي تجسد دورها الفنانة ميمي جمال لتخبرهم بالأمر وإنها في ورطة شديدة لتبلغها والدتها بغضب إنها كان لابد أن تصارح “أدهم” بحقيقة الأمر منذ البداية لعدم الوقوع في هذة المشكلة وتتصل ريم على الفور بحبيبها “سيف” الذي يجسد دوره الفنان يوسف عثمان لإيجاد حل لهذة المشكلة.

حلت صدمة كبيرة على مروان نجل “أدهم” بعد أن ذهب إلى غرفته وأبلغه بأنه قرر حضور مباراته القادمة لمؤازرته.

أبلغت والدة زين الذي يجسد دوره الفنان تامر فرج بأنها تبحث له عن عروسة من أجل الزواج منها وطلبت منه أن يذهب معها إلى منزل صديقتها من أجل رؤية أبنتها لرغبتها الزواج منها.

رفض زين طلب والدته وقال لها انه يريد الزواج من “ياسمين” لترد عليه بغضب شديد وقالت له إنها بالرغم من كونها إبنة شقيقتها إلا إنها لا ترغب أن يتزوج منها وطلبت منه أن لا يسافر مرة إخرى إلى أوروبا وأن يتزوج ويستقر بجانبها.

قررت عائلة “أدهم” أن تكذب عليه وتخبره بأن مباراة نجله “يحيى” تم إلغاءها وذلك لعدم اكتشاف أمر تدريب نجله للملاكمة بدلا من كرة القدم.

أثناء مشاهدة “أدهم” لمباراة الأهلي والزمالك شعر بأن هناك شيئا ما يحدث دون علمه خاصة وأن جميع أفراد أسرته غادرت المنزل في وقت واحد.

قرر أدهم الذهاب إلى النادي الذي يتدرب فيه نجله لمعرفة حقيقة الأمر.

عقب وصول “أدهم” إلى النادي أبلغه فرد الأمن أن مباراة نجله يحيى داخل الصالة المغطاة وليس في ملاعب كرة القدم.

ذهب “أدهم” على الفور للصالة المغطاة ليجد أفراد عائلته يجلسون لتشجيع “يحيى” ويرى إبنه داخل حلبة الملاكمة لتحل عليه صدمة كبيرة كما حلت صدمة كبرى على “يحيى” بعد مشاهدة والده وتنتهي الحلقة بهذا المشهد فماذا سوف تكشفه لنا الحلقات القادمة.

مسلسل بقينا اتنين موعد عرض الحلقة 7

يعرض مسلسل بقينا اتنين الحلقة السابعة عبر قنوات سي بي سي الفضائية وذلك في التوقيتات التالية:

قناة CBC DRAMA في تمام الساعة 6.05 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 1.30 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 9 صباحا.

قناة CBC العامة في تمام الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 11 صباحا.



مسلسل بقينا اتنين قنوات عرض الحلقة السابعة

CBC العامة.

CBC DRAMA.

منصة WATCH IT الرقمية.



قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا اتنين تدور أحداثه حول 15 حلقة فقط في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول العمل قصة إمرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها.