إقبال جماهيرى كبير على فعاليات "هل هلالك" فى نسخته الثامنة (صور)

شهدت فعاليات الليلة الرابعة عشرة من النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، أمس الأحد، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا والذى تحظى به فعاليات البرنامج منذ انطلاقه فى الثامن من شهر رمضان الكريم، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

حيث شارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، بمجموعة من الفقرات الفنية المتميزة للفرقة القومية للفنون الشعبية بقيادة الدكتورة عبير السمرى، منها "الموشح، المجوز، الفتوات، الحجالة، الحصان، العصا، التنورة، أم الخلول"، وتخلل الفقرات فاصل موسيقى بالمزمار، وقد حازت الفقرات على إعجاب جمهور المسرح.

كما شارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بباقة متنوعة من فقرات السيرك القومى بقيادة الفنان وليد طه، منها " التوازن على الكراسي، المطبخ الصينى، الحبال، المهرج، الساحر، التيابلو"، وقد تفاعل الجمهور بمختلف الأعمار مع فقرات السيرك المشوقة .



وكل عام اعتاد البيت الفنى للمسرح، المشاركة فى برنامج هل هلالك، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك لمدة ١٥ ليلة عرض هى فترة إقامة برنامج هل هلالك.

وانطلاقًا من اهتمام القطاع بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يقدم برنامج هل هلالك "ركن الطفل" الذى يشمل ورش رسم وأشغالًا فنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، يوميًا طوال فترة إقامة البرنامج .

يشار إلى أن الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قد وافقت على تقديم البرنامج مجانًا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقًا لمبدأ العدالة الثقافية.

ومن المقرر أن يختتم برنامج "هل هلالك" فى نسخته الثامنة فعالياته اليوم الإثنين الأول من أبريل الموافق ٢٢ رمضان، حيث تحيى الحفل فرقة رضا للفنون الشعبية أحد أعرق الفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية.

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