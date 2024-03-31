الأحد 31 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 6.. "أدهم" يحاول مصالحة "ياسمين" وردها لعصمته

مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين الحلقة 6

عرضت اليوم الحلقة 6 من  مسلسل بقينا اتنين بطولة النجمة رانيا يوسف والفنان شريف منير والمعروض عبر قنوات سي بي سي الفضائية ومنصة واتش ات الرقمية.

مسلسل بقينا اتنين

وبدأت الحلقة 6 من  مسلسل بقينا اتنين بمشهد يجمع كل من أدهم الذي يجسد دوره الفنان شريف منير، و"ياسمين" التي تجسد دورها النجمة رانيا يوسف ودار بينهما حديث وأبدى “أدهم” رغبته في مصالحة ياسمين وردها مرة آخرى إلى عصمته.

وحاول “أدهم” إقناع “ياسمين” بعودتهم لبعض مرة أخرى وذلك حرصا على نفسيا أبناءهم فيما ردت عليه ياسمين مجاهلة الأمر وساخرة من حديثة وقالت له “إنت هتعمل فيها لايف كوتش”.

مسلسل بقينا اتنين الحلقة 6


مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات العرض

يعرض مسلسل بقينا اتنين عبر قناة CBC DRAMA في تمام الساعة 6.05 مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة 1.30 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 9 صباحا، فيما تعرض الحلقة السادسة عبر قناة CBC العامة في تمام الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6 صباحا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 11 صباحا.


أبطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل "بقينا إتنين" يشارك في بطولته كل من شريف منير، رانيا يوسف، ياسر الطوبجي، وعزت زين، ونبيل علي ماهر، وإدوارد، صلاح عبد الله، مروة عبد المنعم، ميمي جمال، محمد نشأت، والفنان الراحل طارق عبد العزيز.

مسلسل بقينا إتنين من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

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قصة مسلسل بقينا اتنين

مسلسل بقينا إتنين تدور أحداثه حول 15 حلقة فقط في إطار اجتماعي كوميدي درامي ويتناول العمل قصة إمرأة مطلقة تتحدى نظرة المجتمع لها، ومحاولة التصدي لتأثير قرار الانفصال عليها وعلى أولادها الشباب وكذلك طليقها.

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