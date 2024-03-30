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مسلسل بقينا اتنين.. تفاصيل أحداث الحلقة 5

مسلسل بقينا اتنين
مسلسل بقينا اتنين الحلقة 5

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "بقينا اتنين" بطولة رانيا يوسف وشريف منير تطورا كبيرا في الأحداث ويرصد الدستور في السطور التالية تفاصيل أحاث الحلقة 5.

 

مسلسل بقينا اتنين احداث الحلقة 5

بدأت الحلقة الخامسة من  مسلسل بقينا اتنين بوصول زين ابن خالة ياسمين "تامر فرج" من أوروبا إلى منزل أدهم "شريف منير" و ياسمين "رانيا يوسف"، وهو الشخص الذي كان يرغب في الزواج من ياسمين قبل زواجها من أدهم.

تستغل ياسمين الموقف وتحاول أن تجعل أدهم يغير عليها، خاصة أنه سافر منذ 25 سنة، ويجلس زين معهم ويبلغهم أنه أصبح وكيل لأكبر شركة مستحضرات تجميل في أوروبا، ويحاول أدهم أن يستكشف المدة التي سيبقى فيها زين في مصر.

مسلسل بقينا اتنين

يحاول زين أن يستكشف حقيقة طلاق أدهم وياسمين، فيبلغه أدهم أنها مجرد شائعة روجوها من أجل حملة إعلانية، ثم يقوم زين بإخراج الهدايا التي جلبها لهم، ثم يعطي الهدايا لكلا من ريم ومروان، أبناء أدهم، ومن ضمن الهدايا كلابظ يهديه لمروان في حين يبلغه أدهم أن مروان يلعب كرة قدم، ويهدي ياسمين الشيكولاته التي تحبها منذ 25 عاما.

أحداث الحلقة 5 مسلسل بقينا اتنين

تدخل ريكو "مروه عبدالمنعم" على زوجها عاصم "ياسر الطوبجي"، فتجده يتحدث في الهاتف فتشك فيه، ثم تفتح معه حديث حول أزمة طلاق أدهم وياسمين، وفجأة يدخل عليهم والد عاصم "عزت زين" ويطلب الأكل ويضايق ريكو ويغضبها.

مسلسل بقينا اتنين

بعد رحيل زين ينفجر أدهم في وجه الجميع، ويشتبك مع رانيا يوسف ومع ابنته ريم، ويحاول استشكاف حقيقة الصورة التي يتواجد فيها أدهم وزين وياسمين، فتكشف ريم ابنتهم أنها هي التي أتت بالصورة من منزل خالتها بعدما شاهدتها، وارادت أن تستكشف حقيقة الأمر.

يذهب زين لمنزل والدته ويبلغها أنه لازال يحب ياسمين وجاءت عودته من أوروبا بعدما سمع بقصة طلاق ياسمين، ويبلغ والدته أنه لن يتزوج غيرها.

يجتمع أدهم وياسمين مع ممثلة احدى الشركات، وهي سيدة جميلة يداعبها أدهم ويعمل على إرضائها مما يغضب باسمين، وفجأة يكتشف أن رئيسها وصاحب الشركة التي تمثلها هو زين ابن خالة ياسمين.

 

مسلسل بقينا اتنين موعد عرض الحلقة 6

وتعرض الحلقة 6 من مسلسل "بقينا اتنين" مساء غدا الأحد، والتي من المقرر أن تشهد أحداثا مثيرة، خاصة بعد اشتعال الغيرة بين بطلي العمل شريف منير ورانيا يوسف بسبب بعض الأشخاص الذين ظهروا في حياتهم بشكل مفاجئ.


مسلسل بقينا اتنين مواعيد وقنوات عرض الحلقة السادسة

تعرض الحلقة السادسة من مسلسل "بقينا اتنين" عبر قنوات سي بي سي الفضائية في التوقيتات التالية:

  • قناة CBC DRAMA: البث الأول في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا.
  • قناة CBC العامة البث الأول في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة السادسة صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.


ابطال مسلسل بقينا اتنين

مسلسل "بقينا إتنين" يشارك في بطولته كل من شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبد الله، مروة عبد المنعم، ميمي جمال، عزت زين، محمد نشأت، طارق عبد العزيز.

مسلسل بقينا إتنين من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا عبر قنوات "CBC" و "CBC دراما" ومنصة WATCH IT.

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