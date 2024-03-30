مفاجأة فى صور شيرين عبدالوهاب المنتشرة داخل مناطق شعبية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عددا من الصور للنجمة شيرين عبد الوهاب وهي تظهر في إحدى المناطق الشعبية وسط عدد من الجمهور في إشارة إلى قيامها بالإفطار معهم في شهر رمضان الجاري.

وتعود حقيقة هذه الصور إلى عام 2018 وليست الأيام الحالية، وذلك عندما قامت شيرين بزيارة لمنطقتها القديمة التي نشأت فيها وهي منطقة القلعة بوسط القاهرة وكانت هذه الزيارة عقب وفاة والدها مباشرة.

وكانت شيرين شاركت جمهورها هذه الصور عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وعلقت على الصور قائلة: "قلبي ارتاح جدا لما رحت دلوقتي أزور المكان اللي اتولدت فيه، القلعة، وشفت الناس اللي ربوني وفكروني بريحة أبويا".

كان آخر أعمال شيرين عبدالوهاب الغنائية، أغنية "الدهب" التى أطلقتها مؤخرا عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، وهي من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع موسيقي توما.

وتعتبر أغنية “الدهب” هي أولى أغنيات ألبوم شيرين الجديد الذي تنوي أن تطرح أغنياته على طريقة الـ"سنجل"بشكل متتال في فترات زمنية محدة، وذلك لتعويض فترة غيابها عن الجمهور خلال الأشهر الأخيرة بسبب المشاكل الزوجية التي تعرضت لها.