غدًا.. شيرين عبدالوهاب تستأنف على حكم تغريمها فى قضية "الشاعر"

محامي شيرين عبدالوهاب : حكم تغريم النجمة أول درجة .. وسوف نستأنف غداً

قال المستشار القانوني ياسر قنطوش محامي شيرين عبدالوهاب، إنه سيستأنف غدًا الأحد على حكم تغريمها الذي صدر اليوم من محكمة جنح الشيخ زايد ضد محمد الشاعر، مشيرًا إلى أن هذا الحكم أول درجة وأن المحكمة رفضت الدعوى المدنية وتمت إحالتها للمحكمة المختصة.

وأضاف قنطوش في بيان صحفي، أن المحكمة أصدرت حكمًا بتغريم شيرين 5 آلاف جنيه، وأن هذا الحكم ليس نهائيًا، فهو في أول درجة من درجات التقاضي، مؤكدًا أن النجمة كلها ثقة في القضاء المصري العادل، وأن طلب الاستئناف سيتم تقديمه غدًا، وسيتم تقديم كافة المستندات في جلسة الاستئناف.

وأوضح أن هناك 4 قضايا أخرى تنظرها المحاكم كانت النجمة شيرين عبدالوهاب قد قامت برفعها ضد محمد الشاعر.

يُشار إلى أن أول جلسة في قضية محمد الشاعر ضد شيرين لم يحضر فيها محامي الشاعر، فيما حضر ياسر قنطوش "محامي شيرين"، وقام بتقديم كافة المستندات التي تثبت براءة موكلته، وبالفعل تم حجز القضية للحكم في جلسة يوم السبت الماضي الموافق 2 مارس الجاري.

وفوجئت شيرين بأن القضية عادت مرة أخرى للمرافعة عن طريق تقديم طلب فتح باب مرافعة من محامٍ آخر للفنانة شيرين بدون علمها وبدون موافقتها أو طلبها، وتزامن هذا الطلب مع طلب فتح باب المرافعة من محامي الشاعر، وعندما فوجئت الفنانة شيرين بذلك طلبت منه عدم التدخل وقامت بإلغاء توكيله.

وفي جلسة اليوم "السبت 9 مارس" صدر الحكم بالغرامة وهذا حكم أول درجة من درجات التقاضي، بالإضافة لرفض الدعوة المدنية وإحالتها للمحكمة المختصة، لتبدأ "شيرين ومحاميها ياسر قنطوش" في تقديم طلب الاستئناف غدًا الأحد.