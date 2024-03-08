ماجدة خير الله: تنوع دراما "المتحدة" في رمضان 2024 مغامرة جريئة

أشادت الناقدة ماجدة خير الله بالإنتاج الدرامي الضخم والمتنوع لـ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والذي تخوض به سباق دراما رمضان 2024.

وأكدت "خير الله" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تقديم مسلسل مثل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز مهمة للغاية لأنه عمل يتحدث عن فترة تاريخية لم يتطرق لها أحد، وعلقت: “تنوع دراما المتحدة 2024 مغامرة جريئة”.

وعن ترجمة مسلسل "الحشاشين"، قالت أنها فكرة جيدة تتيح الفرصة لاتساع دوائر توزيع المسلسل في العالم العربي أو عبر المنصات العالمية والتي قد تستهوى الجمهور الأجنبي لمشاهدة العمل.

وقالت الناقدة الفنية، إن مسلسل "جودر" بطولة النجم ياسر جلال، يتناول قصص “ألف ليلة وليلة” التي نعرفها جميعًا إلا أن العمل يقدمه بتناول مختلف باستخدام الذكاء الاصطناعي والذي يستقطب فئة من الجمهور التي تحب رؤية مثل هذة الأعمال.