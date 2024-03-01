«كامل العدد +1».. خلافات زوجية «كوميدية» بسبب «8 عيال» بين دينا الشربينى وشريف سلامة

تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية جزءًا جديدًا من مسلسل «كامل العدد»، باسم «كامل العدد+١»، من بطولة دينا الشربينى وشريف سلامة، وإخراج خالد الحلفاوى، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول.

ويُعرض المسلسل الجديد على شاشة قناة «ON»، خلال النصف الأول من شهر رمضان، فى ظل أنه مكون من ١٥ حلقة فقط، ويغيب عنه الفنان مصطفى درويش، الذى رحل عن عالمنا فى العام الماضى.

تشارك الفنانة الكبيرة إسعاد يونس فى المسلسل، وتُجسد ضمن أحداثه شخصية «حياة عبدالجواد»، والدة الفنان شريف سلامة، إلى جانب مجموعة مميزة من الفنانين، مثل جيهان الشماشرجى وميمى جمال وأحمد كمال وأحمد جمال سعيد وسمر علام وعمرو جمال وتميم عبده، وهو من تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر.

دينا الشربينى فى «ورطة أسرية» بسبب «إهمال الزوج»

أوشكت النجمة دينا الشربينى على الانتهاء من تصوير دورها، ضمن أحداث مسلسل «كامل العدد +١»، الذى تلعب فيه دور البطولة النسائية، أمام الفنان شريف سلامة.

وتقدم «دينا» خلال أحداث المسلسل شخصية «ليلى تيمور»، وهى متزوجة من الفنان شريف سلامة، ولديها ٧ أبناء، وترزق بمولود جديد مع بداية الأحداث، ما يجعلها فى ورطة كبيرة، خاصة أنها تريد رعاية أولادها، وفى نفس الوقت عدم إهمال زوجها.

وتتعرض بطلة العمل خلال الأحداث لضغوط كبيرة، بسبب كثرة الأطفال الذين ترعاهم، الأمر الذى يتسبب فى إصابة علاقتها بزوجها بالتوتر الشديد، إذ يرى الزوج أن تركيزها منصب على الأطفال، وأنها أهملت العناية به والاهتمام بمظهرها.

وتراهن «دينا» بقوة على نجاح «كامل العدد +١»، الذى ينتمى لنوعية المسلسلات الـ١٥ حلقة، فى إطار اجتماعى كوميدى، وكلها عوامل تجذب عددًا كبيرًا من المشاهدين، فى ظل تقديم شخصيات تشبههم فى الواقع.

صدقى صخر: دورى محورى وإضافة قوية.. والكواليس ساحرة

أعرب الفنان صدقى صخر، عن سعادته بالانضمام لأبطال مسلسل «كامل العدد» فى جزئه الثانى، مشيدًا بالنجاح الكبير الذى حققه العمل فى الجزء الأول.

وكشف «صخر» عن أنه يلعب دورًا محوريًا فى الجزء الثانى، من خلال شخصية رئيسية ستكون إضافة قوية للأحداث، موضحًا أن هذه الشخصية تتمحور داخل عائلة «أحمد مختار»، الشخصية التى يجسدها الفنان شريف سلامة، وزوجته «ليلى تيمور»، التى تجسدها الفنانة دينا الشربينى، وسيكون لها دور مؤثر فى حياتهما، ستكشفه الحلقات خلال عرض العمل فى شهر رمضان.

ووصف الكواليس بـ«الساحرة»، مضيفًا: «فريق العمل كله أسرة واحدة، هدفها إسعاد الجمهور وتقديم جزء جديد أكثر قوة ومتعة، وحصد نجاحًا أكبر مقارنة بما تحقق فى الجزء الأول»، معربًا عن سعادته بالتعاون مع المخرج الكبير خالد الحلفاوى، متمنيًا أن ينال دوره والعمل إعجاب الجمهور المصرى والعربى.

شريف سلامة: الجزء الثانى بناءً على طلب الجمهور

وصف الفنان شريف سلامة فكرة تقديم جزء جديد من مسلسل «كامل العدد» بأنها خطوة جريئة تُحسب لجميع صناعه، وتأتى استجابة لمناشدات الجمهور، الذى تعلق بأبطال الجزء الأول، ومنحهم النجاح الكبير من خلال الجزء الأول.

وأضاف «سلامة»: «تلقينا رسائل إشادة كثيرة من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماع، عقب عرض الجزء الأول، ووصلتنا مناشدات لتقديم جزء ثانٍ. كما أن جودة النص والقصة تسمحان بإنتاج جزء ثانٍ، لأن قماشة الأحداث واسعة وتستوعب إضافة أحداث جديدة، من خلال قصة مكملة لأحداث الجزء الأول، وهذا ما سيلاحظه الجمهور عند عرض المسلسل فى رمضان».

وأعرب شريف عن سعادته بعرض العمل هذا العام على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحديدًا قناة «ON»، الأمر الذى يضمن الوصول إلى قاعدة جماهيرية واسعة داخل وخارج مصر.

وكشف عن أن المولود الجديد ضمن أحداث المسلسل، من زوجته دينا الشربينى، سيُسمى «عمر»، تيمنًا باسم الشخصية التى جسدها الفنان الراحل مصطفى درويش فى الجزء الأول، معربًا عن حزنه لخسارة فنان موهوب وإنسان نقى مثله.

وعن المنافسة هذا العام فى الموسم الرمضانى، توقع «سلامة» تحقيق مسلسل «كامل العدد +١» نجاحًا أكبر بكثير من الجزء الأول.

ميمى جمال: سيدة شعبية تدخل فى خلافات مع إسعاد يونس

كشفت الفنانة ميمى جمال عن الخطوط العريضة للشخصية التى ستقدمها ضمن أحداث مسلسل «كامل العدد +١»، بعد انضمامها لأبطال الجزء الجديد، مشيدة بأحداث الجزء الأول الذى نال استحسان الجمهور فى موسم رمضان الماضى.

وقالت الفنانة القديرة إنها تجسد دور والدة الفنان الراحل مصطفى درويش، الذى شارك فى الجزء الأول بدور «عمر»، طليق دينا الشربينى، مشيرة إلى أنها ستظهر بعد وفاة ابنها بشكل مفاجئ، لكى ترى أحفادها، سواء من دينا الشربينى، أو زوجته الثانية الأجنبية التى أنجب منها توأمين.

وأضافت أن شخصية «أم عمر» هى سيدة من منطقة شعبية، وجميع صفاتها وطباعها ونشأتها عكس شخصية الفنانة إسعاد يونس، التى تجسد دور والدة شريف سلامة، فالأخيرة فنانة معتزلة ومن طبقة راقية، وتدخل فى صدام دائم معها بسبب اختلاف العادات بينهما، متابعة: «أقدم دور سيدة من منطقة شعبية، ترتدى الأسود حزنًا على ابنها الراحل، وتريد تعليم أحفادها الأكلات الشعبية، وتتعامل معهم بطريقة عفوية».

وعن تعاونها مع المخرج خالد الحلفاوى قالت: «من أجمل الناس، هو مخرج متميز للغاية، ليس على المستوى الفنى فقط وإنما على المستوى الأخلاقى، فهو يتعامل مع الجميع داخل موقع التصوير بأسلوب لطيف جدًا، ويقدر جميع العاملين فى المسلسل، سواء خلف الكاميرا أو أمامها». وأشارت إلى أن هذا العمل يمثل التعاون الثانى بينها وبين دينا الشربينى، مضيفة: «سبق أن قدمنا من قبل معًا مسلسل (آخر دور)، الذى جرى عرضه فى عام ٢٠٢٠، وهى فنانة متميزة وسعيدة بتكرار التعاون معها». واختتمت بقولها: «هذا العمل يعد التعاون الأول مع الفنان شريف سلامة، وهو فنان متمكن من أدواته، وأنا سعيدة بكل فريق عمل المسلسل، وهناك قدر كبير من التفاهم بيننا، وهذا ما سيلاحظه الجمهور عقب عرض المسلسل».

عرض المسلسل فى النصف الأول من رمضان

يواصل أبطال وصناع مسلسل «كامل العدد +١» تصوير مشاهده وأحداثه، بقيادة المخرج خالد الحلفاوى، وسط رغبتهم فى الانتهاء من التصوير بشكل كامل قبل حلول شهر رمضان المبارك. وقال مصدر من فريق المسلسل إن «الحلفاوى» انتهى من تصوير ٩٥٪ من إجمالى مشاهد العمل، الذى يتكون من ١٥ حلقة فقط، مضيفًا: «يتبقى قرابة يومين تصوير فقط للانتهاء من التصوير بنسبة ١٠٠٪». وأضاف المصدر أن المخرج خالد الحلفاوى صور مشاهد وأحداث العمل فى عدد كبير من مواقع التصوير المختلفة، بين القاهرة وداخل إحدى المدارس بمنطقة التجمع الخامس، بالإضافة إلى محافظة الإسكندرية، مشيرًا إلى أن عدد ساعات التصوير وصل إلى ١٢ ساعة يوميًا.

وتابع: «الحلفاوى يباشر عمليات مونتاج الحلقات الأولى من المسلسل فى الوقت الحالى، بالتزامن مع تصويره آخر المشاهد»، مؤكدًا أن العمل سُيعرض فى النصف الأول من شهر رمضان.