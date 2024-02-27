دراما رمضان 2024.. فريال يوسف: صوّرت 60% من مشاهدي في "بابا جه"

تحدثت الفنانة فريال يوسف، عن مسلسل "بابا جه" الذي سيعرض في شهر رمضان القادم، قائلة: "كل الجهود متضافرة على مستوى الإخراج والإنتاج والتأليف والفنانين حتى يخرج المسلسل رائعًا يسعد به الناس.. الناس محتاجة حاجة لايت تدخل حياتهم قبل ما يخشوا على المسلسلات الدسمة"، لافتةً إلى أنها انتهت من تصوير 60% من مشاهدها.

وأضافت: أتمنى أن تكون النقطة المضيئة التي ترسم الابتسامة على شفاه المشاهدين، وأتمنى أن ينال المسلسل إعجابكم، مشيرة إلى أنّها ستجسد شخصية سيدة تُدعى نهى، موضحةً: «ليس هناك أي تقارب بيني ونهى، وأنا أمثل منذ أن كنت في الرابعة عشرة من عمري وأتحدث عن الأدواء التي أجسدها، ولكن في هذه المرة لا أستطيع ذلك لأول مرة في حياتي، لأنني لو زِدت جملةً قد أكشف الموضوع بالكامل.

وتابعت: "لا يمكنني التحدث عن شخصيتي وبداية من الحلقة الثانية ستعرفون بعض ملامح الشخصية التي أجسدها، وليس من حقي أن أصرح بأي شيء عن الشخصية، وشركة الإنتاج هي المصدر الوحيد المُخوّل بالحديث عن هذا الأمر".

قصة مسلسل بابا جه

تدور قصة مسلسل بابا جه في إطار اجتماعي كوميدي لا يخلو من تقديم القيم الهادفة، وفيه يجسد أكرم حسني دور هشام، وهو رجل أربعيني يعمل مديرًا لإحدى الفنادق، ومتزوج ولديه ثلاث أبناء بينما تحدث بينه وبين أسرته العديد من المشكلات الاجتماعية.

وكانت قناة dmc قد كشفت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام عن بثها مسلسل بابا جه للنجم اكرم حسني في رمضان المقبل 2024، ضمن مجموعة من الأعمال الدرامية المقرر عرضها على شاشتها خلال شهر رمضان القادم.

ويتميز مسلسل "بابا جه" بأنه يقدم عددًا من الأطفال ذوي الوجوه الجديدة من بينهم الطفلة حور أحمد، بل وكذلك الطفلة لافينا نادر التي شاركت أكرم حسني منفردة البوستر التشويقي الأول للمسلسل.

والمسلسل من بطولة نسرين أمين، سماء إبراهيم، محمود البزاوي، فريال يوسف، محمد أوتاكا، الطفلة حور أحمد، كتابة وائل حمدي، إخراج خالد مرعي.