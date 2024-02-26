بدأ تحضيراته مايو الماضى.. أحمد فهمى يكشف تفاصيل فيلمه الجديد "عائلة المكسيكى"

"رحلة مليئة بالمواقف الكوميدية"، هذا ما وصف به الفنان أحمد فهمي فيلمه الجديد "عائلة المكسيكي" الذي بدأ تصويره، مؤخرا، في العديد من الأماكن بالقاهرة، مشيرًا إلى أنه بدأ التحضير له منذ عام تقريبا، منذ كان يقوم بتصوير فيلمه الأخير "مستر إكس" الذي حقق إيرادات ضخمة في المملكة العربية السعودية، حيث وصلت لأكثر من 550 مليون جنيه مصري.

وقال أحمد فهمي، في تصريحات صحفية: "بدأنا العمل على فيلم عائلة المكسيكي والتحضير له فعليا من شهر مايو الماضي، ولكننا بدأنا التصوير مع الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري".

وأضاف فهمي، فيلم "عائلة المكسيكي" مختلف تماما عن الأعمال التي قدمتها على شاشة السينما خلال الفترة الماضية، فهو بالفعل رحلة يخوضها المكسيكي من القاهرة إلى الإسكندرية ومنها للبحر الأحمر، وخلالها يمر بالعديد من المواقف الكوميدية، ويشاركني فيها عدد من النجوم، منهم روبي والنجمة لبلبة وأوس أوس وأحمد فهيم وحاتم صلاح، وعدد كبير من ضيوف الشرف الذين سيقدمون مشاهد مميزة خلال العمل سيفاجأ بها الجمهور".

وأَضاف "أحببنا من خلال الفيلم أن نقوم برحلة في العديد من الأماكن والمحافظات داخل جمهورية مصر العربية؛ لنبرز مدى جمال بلدنا وأن بها الكثير الذي لم نكتشفه حتى الآن، ونحاول من خلال الفيلم تقديمها للجمهور المصري والعربي، كما نؤكد أهمية العائلة وقيمتها في حياة أي شخص، والقوة التي تمنحها للفرد في مواجهة العديد من الأمور في المجتمع".

وعن اسم الفيلم وهل تم تغييره، قال: الفيلم منذ بدأنا العمل عليه وتم الاتفاق أن يكون "عائلة المكسيكي" فهو الأفضل لأنه متماشي مع تفاصيل فكرة الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول "المكسيكي" الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية".

الفيلم سيعرض في موسم عيد الأضحي ويستمر خلال موسم صيف 2024، ليكون هذا الفيلم بمثابة عودة لأحمد فهمي للسينما للعام الثاني على التوالي بموسم عيد الأضحي، حيث عرض له في نفس التوقيت العام الماضي فيلم "مستر إكس" الذي حقق أعلى إيراد في عام ٢٠٢٣ في مصر والوطن العربي مجتمعين.

فيلم "عائلة المكسيكي" إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية بعد أن عمل مساعد مخرج في العديد من الأعمال السينمائية مع عدد كبير من المخرجين، منهم محمد ياسين وهاني خليفة وغيرهما، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي، وبطولة أحمد فهمي وروبي ولبلبة وأوس أوس وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن إنتاج "اتحاد الفنانين" و"ليجسي برودكشن للإنتاج الفني".