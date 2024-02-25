دراما رمضان 2024.. حسن الرداد يتألق في غناء الأغنية الدعائية لمسلسل "محارب" (فيديو)

طرح النجم حسن الرداد الأغنية الدعائية لمسلسله التلفزيوني الجديد “محارب” والذي يخوض بطولته ضمن مارثون مسلسلات موسم دراما رمضان 2024 وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وقدم حسن الرداد الأغنية الدعائية لمسلسل “محارب” والتي تحمل أسم “محارب ولعها” بصوته وتضمنت كلمات الأغنية ذكر جميع أسماء أبطال العمل والمقرر عرضه بشكل حصري عبر قناة CBC الفضائية ومنصة WATCH IT الرقمية خلال شهر رمضان المقبل.

أغنية “محارب ولعها” تعاون فيها حسن الرداد مع كل من الشاعر الغنائي والملحن صلاح دوشة، والموزع الموسيقي ومهندس الصوت بيشو.

قصة وأحداث مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل محارب للفنان حسن الرداد، في إطار درامي شعبي مكون من 30 حلقة، حيث يجسد شخصية شاب مصري من أسرة متوسطة، يعمل سائقا على ميكروباص، ليوفر مصاريف الإنفاق على أهله، لديه دراما حياتية مركبة، يكون لها انعكاس على عائلته وأشقائه ووالدته.

ويحكي مسلسل محارب، قصة عزيز- محارب، الذي يجسده الفنان حسن الرداد، فهو شاب من الصعيد يعيش في مصر القديمة مع أسرته، وكان طالبًا متفوقًا يحلم أن يصبح مهندسًا، كما كان يحب السيارات ويعمل كميكانيكي وسائق في أوقات فراغه.

أبطال مسلسل محارب

ومسلسل محارب من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء ابراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتستمر الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تقديم وجبات درامية على مدار العام، وتكثف من عملها خلال الموسم الرمضانى، لتقديم باقة من أجمل المسلسلات التي تناسب جميع الأعمار، وترضي كل الأذواق.