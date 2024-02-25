الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024... عرض مسلسل "عتبات البهجة" حصريا عبر قنوات DMC

أبطال مسلسل عتبات
أبطال مسلسل عتبات البهجة

أعلنت شبكة قنوات DMC الفضائية عن عرضها لمسلسل “عتبات البهجة” بطولة النجم يحيى الفخراني بشكل حصري عبر شاشاتها خلال موسم دراما رمضان 2024.

 

مسلسل عتبات البهجة من المقرر عرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA خلال شهر رمضان المبارك.

 

وظهر على البوستر الدعائي لقناة DMC الخاب بمسلسل عتبات البهجة أبطال العمل وهم كل من النجم يحيى الفخراني، والنجمة جومانا مراد، والنجم صلاح عبد الله، والفنان خالد الشباط، والفنانة هنادي مهنا.

 

قصة وأحداث مسلسل عتبات البهجة

يحكي المسلسل، خلال حلقاته المكونة من 15 حلقة، قصة حياة بهجت الأنصاري، الذي يجسد دوره الفنان يحيى الفخراني، الذي كان في وظيفة حكومية كـ وكيل وزارة الصناعة السابق وقد أحيل على المعاش، ومع تقدمه في العمر، والذي يعاني من الوحدة بعد رحيل زوجته.

ولكن علاقته القوية بأحفاده تدفع إلى شئ لم يتوقعه، وهو الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي في برنامج جديد باسم "عتبات البهجة".. فما تفاصيل المحتوى الذي سيقدمه في برنامجه؟

يناقش يحيى الفخراني، بطريقة فكاهية ومرحة، عدة قضايا اجتماعية وأسرية، من واقع تجربته كجد لعدد من الأحفاد، ومن خلال مقاطع من الفيديو القصيرة يبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أبطال وصناع مسلسل عتبات البهجة

"عتبات البهجة"، كتب لها القصة والسيناريو والحوار مدحت العدل، وينتجها جمال العدل، ويشارك في بطولتها بجانب النجم الكبير يحيى الفخرانى كل من جومانا مراد، صلاح عبد الله، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، هنادي مهنى، عمرو صحصاح، بسنت أبو باشا، عنبة، خالد شباط، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب إبراهيم عبد المجيد، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية للدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج العدل جروب.

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