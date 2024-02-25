دراما رمضان 2024.. عرض مسلسل "الحشاشين" حصريا على قناة DMC

أعلنت قناة DMC الفضائية عن عرضها لمسلسل “الحشاشين” بطولة النجم كريم عبد العزيز بشكل حصري عبر شاشاتها خلال موسم دراما رمضان 2024.

مسلسل الحشاشين ومن المقرر عرضه عبر منصة WATCH IT الرقمية بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA خلال شهر رمضان المبارك.

وعلى قدم وساق، يواصل المخرج بيتر ميمي تصوير الحلقات المتبقية من المسلسل للتفرغ لأعمال المونتاج لتسليم الحلقات بشكل كامل للقنوات العارضة، حيث يعرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة وأحداث مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين في إطار تاريخي في القرن الـ11، حيث زعيم الحشاشين الحسن الصباح، وعن قيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة.

ويخوض النجم كريم عبد العزيز من خلال شخصية حسن الصباح رحلة مليئة بالمغامرات، مراهنا على أن يترك بصمة لامعة فى تاريخه الفنى، وأن يشتبك مع واحدة من أكثر قضايا التاريخ والاعتقاد سخونة فى المنطقة العربية، وهو ما كان محل رهان جاد بدءا من الاعتماد على الكاتب البارز عبدالرحيم كمال، وسابقة إتقانه لتلك النوعية من الحكايات ذات الطابع التاريخى الدينى، وإلى كامل فريق الفنانين والفنيين، بإشراف المخرج المتنوع بيتر ميمى، الذى يُراهن على خلق حالة من المقاربة المنطقية والجمالية للحقبة محل التناول، فلا تفقد الصورة أيا من عناصر الإتقان والإبداع، كما لا تكون بعيدة من الإقناع بأنها تُشبه عصرها، فضلا عن تحدّى الاقتراب من إحدى أخطر الحركات المتطرفة فى التاريخ، وتفكيك الجذر الذى تأسست عليه كل تجارب الاغتيالات السياسية والاستغلال المنحرف للدين.

صناع وأبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوى، نور إيهاب، سارة الشامى، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.