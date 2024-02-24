"الحمد لله الذى تتم بنعمته الصالحات".. رامى وحيد يعلن زواجه من فتاة خارج الوسط الفنى

أعلن الفنان رامي وحيد عن زواجه من فتاة خارج الوسط الفني، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي إنستجرام.

زواج الفنان رامي وحيد

ونشر رامي وحيد صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه بموقع إنستجرام وعلق على الصورة قائلًا: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. تم الزواج"، وانهالت التعليقات من أصدقائه ومعجبيه مهنئين بزواجه.

وكان آخر أعمال رامى وحيد مسلسل "المماليك" والذى عرض العام الماضى بطولة رانيا يوسف ورامى وحيد وبيومى فؤاد ومحمد لطفى وفيدرا ومحمد سليمان ونانسى صلاح وحنان سليمان وعفاف رشاد، وتأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة، ومن المفترض أن يُعرض في الموسم الشتوى.

كما شارك في مسلسل "ملحمة موسى" بطولة النجم محمد رمضان وكل من الفنانين هبة مجدي وعبير صبري، ورياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، وآخرين، من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.