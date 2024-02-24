دراما رمضان 2024.. سلوى عثمان لـ"الدستور": أظهر كضيفة شرف بمسلسل "المعلم"

تشارك الفنانة سلوى عثمان خلال موسم دراما رمضان 2024 بأكثر من مسلسل تليفزيوني وهي كل من "حق عرب" بطولة أحمد العوضي، و"محارب" بطولة حسن الرداد، و"المعلم" بطولة مصطفى شعبان.

وقالت سلوى عثمان في تصريح خاص لـ"الدستور" إنها انتهت من تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "المعلم" الذي يخوض بطولته النجم مصطفى شعبان، مشيرة إلى أنها لم تكن ضمن أبطال المسلسل الرئيسيين، ولكنها تطل خلال الأحداث كضيفة شرف.

وأضاف سلوى عثمان، أنها سعيدة بالتعاون مع نجم كبير مثل مصطفى شعبان، متمنية أن ينال العمل إعجاب الجمهور ويحقق النجاح الذي يستحقه.

وتابعت أنها تواصل في الوقت الحالي تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "حق عرب" وكذلك تصوير مشاهدها بمسلسل "محارب"، مشيرة إلى أن العملين تظهر خلالهما بدور سيدة شعبية.

وتدور قصة مسلسل "المعلم" لـمصطفى شعبان في إطار اجتماعي عائلي، وشعبي في الوقت نفسه، ويظهر فيه شعبان بشخصية تاجر سمك في إحدى الأسواق، ومن خلال أحداث المسلسل يقع في العديد من الصراعات مع كبار التجار.



وعبر أحداث المسلسل يقع والد النجم مصطفى شعبان في أزمة مالية، وذلك بسبب سرقة أمواله من المنافسين له، الأمر الذي يتسبب له في الكثير من الخسائر، ما يدفع مصطفى شعبان بطل العمل للانتقام لوالده، وذلك بعد دخوله السجن.

وتستمر رحلة صعود الفنان مصطفى شعبان خلال المسلسل، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

مسلسل "المعلم" تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وبطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، وجارٍ التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدًا لبدء التصوير، وتدور الأحداث في إطار شعبى اجتماعى، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.