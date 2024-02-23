الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. رنا رئيس بالحجاب على بوستر مسلسل "سر إلهي"

رنا رئيس مسلسل سر
رنا رئيس مسلسل سر إلهي

تشارك الفنانة رنا رئيس ضمن أبطال مسلسل “سر إلهي” والذي تخوض بطولته النجمة روجينا والمقرر عرضه للجمهور ضمن موسم دراما رمضان 2024.

وظهرت رنا رئيس على البوستر الدعائي المنفرد لمسلسل “سر إلهي” وهي مرتدية الحجاب وتجسد خلال الأحداث شقيقة روجينا والتي تظهر بدور “نصرة”.

ويواصل أبطال وصناع مسلسل "سر إلهي" التصوير على قدم وساق للانتهاء من تصوير العمل قبل حلول شهر رمضان بوقت كاف وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة من الشركة المنتجة للمسلسل. 

وأوشك المخرج رءوف عبدالعزيز على الانتهاء من مونتاج الحلقات الأولى من العمل بالتزامن مع تصويره. 

أبطال سر إلهي

ويشارك في مسلسل "سر إلهي"، بجانب روجينا، عدد من نجوم الفن أبرزهم أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبدالله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي ويوسف الأسدي، إخراج رءوف عبدالعزيز.

قصة سر إلهي

وتدور أحداث "سر إلهي" بطولة الفنانة روجينا، الذي تخوض البطولة المطلقة الثالثة لها في شهر رمضان المبارك، حول السيدة التي تسمي نصرة، والتي ستجسدها الفنانة روجينا ضمن أحداث مسلسل "سر إلهي"، والتي تكون متزوجة من محمد ثروت الذي يشاركها بطولة العمل الفني "سر إلهي".

وسيسرق الفنان محمد ثروت، الذي يجسد شخصية زوج نصرة التي تلعبها الفنانة روجينا، ميراث أشقائها من أمها، كما سيتزوج من صديقتها، لتضطر إلى الانتقال إلى القاهرة وتغادر محافظة المنصورة لتعمل في إحدى دور رعاية كبار السن وتتعرف فيها على سيدة عجوز ويتم اتهامها بالقتل.

تتطور أحداث مسلسل "سر إلهي" لتخرج نصرة التي تلعب دورها الفنانة روجينا من السجن بعد اتهامها في قتل سيدة عجوز، لتتحول حياتها، وتحصل على ثروة غير متوقعة لتبدأ عملية الانتقام منهم، المسلسل تدور أحداثه في الحارة الشعبية في إطار اجتماعي كوميدي وأحداث تشويقية وتطور في شخصيات جميع الأبطال المحركة لأحداث العمل الفني.

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