مهرجان الإسماعيلية الدولي يحتفل بمئوية النادي الإسماعيلي والمخرج عبدالقادر التلمساني

يحتفل مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ25 والذي يترأسه الناقد الفني عصام زكريا وينظمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر بعدد من المئويات خلال الدورة الجديدة.

الاحتفال بمئوية المخرج عبد القادر التلمساني

وأعلن مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة عن الإحتفال خلال هذه الدورة بعدد من المئويات منها مئوية رائد السينما التسجيلية المخرج عبدالقادر التلمساني من خلال عرض 3 أفلام من افلامه بجانب إصدار كتاب لنجلته مي التلمساني.

ويعرض مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة خلال الدورة 25 ثلاثة أفلام للمخرج الراحل عبد القادر التلمساني وهي:

1 - فيلم الماء والحياة

عرض الفيل في عام 1971 ويتحدث الفيلم عن المشروعات الكبرى للري والصرف في مصر، من الإسكندرية شمالا إلى بلاد النوبة في أقصى الجنوب، وأهمية المياه بالنسبة للفلاح والزراعة. حصل الفيلم على شهادة تقدير في مهرجان الأفلام التسجيلية 1972.

2 - فيلم الفأس والقلم

عرض الفيلم في عام 1972 ويعد الفيلم تسجيل لتجربة طلبة الجامعات والمعاهد العليا في محو أمية الفلاحين.

3 - فيلم نهاية بارليف

وعرض الفيلم في عام 1974 ويصور العمل الدمار الذي أحدثه العدوان الإسرائيلي في منطقة القتال في المدن والمصانع والمزارع في حرب 1967 ثم انتصار مصر والعبور إلى سيناء وتحطيم خط بارليف في أكتوبر 1973.

الاحتفال بمئوية النادي الإسماعيلي

كما من المقرر أن يحتفل المهرجان بمئوية النادي الاسماعيلي والذي يعد واحدا من أحد أعرق الأندية المصرية والأفريقية، فى 13 أبريل 2024، بمرور 100 عام على تأسيسه، حيث ظهرت على السطح فكرة إنشاء ناد مصرى بالإسماعيلية، لكن هذه الفكرة لم تر النور وتظهر على أرض الواقع إلا عام 1921 عندما تم بناء هذا النادى بالجهود الذاتية وعن طريق جمع التبرعات، وعُرف وقتها بنادى النهضة، ثم تغير الاسم إلى الإسماعيلى الرياضى، نسبة إلى الإسماعيلية.

مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة

ومن المعروف أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر ويترأس الدورة ال25 الناقد عصام زكريا.

ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث إنطلقت أولي دوراته عام 1991.