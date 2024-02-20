مسلسلات رمضان 2024| صفاء الطوخي على بوستر منفرد لمسلسل "عتبات البهجة"

طرحت شركة العدل جروب بوسترا دعائيا جديدا لمسلسل “عتبات البهجة” والذي يخوض بطولته النجم يحيى الفخراني والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024 عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة واتش إت الرقمية.

بوستر صفاء الطوخي لمسلسل عتبات البهجة

وظهرت الفنانة صفاء الطوخي على البوستر الدعائي لمسلسل عتبات البهجة منفردة والتي تظهر خلال أحداث المسلسل بشخصية تدعى “لبنى” ويتمحور دورها حول سيدة فاتها الكثير في حياتها ولديها تخوف من الأحداث المستقبلية ولكن تصتدم بحب ينقذها من تخوفاتها.

بوستر صفاء الطوخي لمسلسل عتبات البهجة

وسبق أن طرحت منصة watch it الرقمية برومو مسلسل عتبات البهجة، وعلقت: "عتبات البهجة هيكلمنا عن لحظات البهجة والسعادة اللي بنحاول نعيشها كل لحظة".

وجاءت رسالة بهجت الأنصاري "الفخراني" خلال البرومو واضحة للجمهور وهو يقول: "يا مساء البهجة، بالنسبة للناس اللى بتنورنا لأول مرة انا اسمي بهجت الأنصاري، بقدم محتوى على اليوتيوب اسمه عتبات البهجة، بنتكلم عن لحظات البهجة والسعادة اللى بنحاول نعيشها كل لحظة، مرة ننجح ومرات لأ.. لكن لازم نفضل نحاول طول ما احنا عايشين".

أحداث مسلسل عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة ينتمى إلى نوعية الدراما الاجتماعية التى تحتوى على جزء لايت كوميدي قصيرة الحلقات إذ يضم 15 حلقة، والمسلسل مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد وسيناريو وحوار مدحت العدل، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية بشكل مبسط للجمهور أبرزها علاقة الجد بأحفاده، وعدد من الرسائل الحياتية الإيجابية من خلال برنامج يقدمه بهجت الانصاري الذى يجسده النجم يحيى الفخرانى خلال الأحداث، خاصة أنه يجسد دور يوتيوبر.

صناع وأبطال مسلسل عتبات البهجة

"عتبات البهجة" يشارك فى بطولته أمام النجم الكبير يحيى الفخرانى، مجموعة من الفنانين منهم ليلى عزالعرب، هنادي مهنا، جومانا مراد، سيد رجب، نور النبوي، مايان السيد، سما إبراهيم، دنيا ماهر، وجيهان الشماشرجي، مصطفى عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، حازم إيهاب، يوسف عثمان، علاء مرسي، محسن منصور، مراد فكري صادق وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج مجدي أبوعميرة.