الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

آخرهم حمزة نمرة.. تترات مسلسلات روجينا في رمضان بطعم مختلف ببصمة رؤوف عبدالعزيز

روجينا والمخرج رؤوف
روجينا والمخرج رؤوف عبدالعزيز

يبحث المخرج رؤوف عبد العزيز دائما عن الاختلاف في أعماله، فإذا رصدنا آخر أعماله مع النجمة روجينا، على مدار ثلاث سنوات متتالية بداية من عام 2022 مسلسل انحراف، ومسلسل ستهم 2023، ليستكملا هذا العام نجاحهم بمسلسل سر إلهي المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل من العام الجاري 2024 عبر شاشات قنوات المتحدة.

 تترات مسلسلات روجينا في رمضان

دائما يقدم المخرج رؤوف عبد العزيز تترات خارج الصندوق، ويبحث فيها دائما عن كل ما هو مختلف بداية من اختيارة للنجم محمد محيي في مسلسل "انحراف" ليغني تتر العمل بعد غياب طويل عن الساحة الغنائية، خاصة أنه في عام التترات ليس له سوى تتر واحد فقط في مسلسل "الحكر" لفتحي عبد الوهاب.

كما استطاع أن يجعل مسلسل ستهم بطابع مختلف لكون استطاع ليس فقط أن يقنع الشيخ ياسين التهامي بغناء تتر مسلسل "ستهم: بل اقنعه بالظهور خلال احداث العمل بشخصية الحقيقة، خاصة أنه لم يقدم أي تتر قبل ذلك، وحصل تتر العمل على العديد من الجوائز كأفضل تتر خلال العام الماضي 2023.

تتر مسلسل سر إلهي

ويأتي هذا العام تتر مسلسل سر إلهي، الذي يكرر فية رؤوف التعاون مع روجينا للعام الثالث، بصوت النجم حمزة نمرة، هو أيضا من نجوم الغناء المختلفين فيما يقدمه للجمهور، في عام الغناء الذي رغم شهرته الواسعة وكونه من نجوم الصفوف الاولى في عام الغناء لكنه لم يقدم طيلة مشواره الفني أي تتر عمل درامي.

وفي هذا السياق أكد نمرة في العديد من اللقاءات، قائلا:"إنها المرة الأولى التي يغني فيها تتر مسلسل يعرض في دراما رمضان، وإنه تحمس للعمل بسبب مناقشة العمل لقضية مهمة، إذ قرأ السيناريو كاملا، حتى يقوم بتحديد كلمات وألحان مناسبة للتتر".

ومن المعروف دائما ان التتر جزء لا يتجزأ من العمل الدرامي، وقليل من المخرجين الذين يهتمون بهذا الأمر، لكن في الذاكرة المصرية دائما ما يكون للتتر أهمية لا تقل على أهمية المسلسل نفسه ولنا في تاريخ التلفزيون المصري المال البنون، بوابة الحلواني، الليل واخرة،غيرهم كثير.

ودائما ما يبهرنا الثاني النجمة روجينا، المخرج رؤوف عبدالعزيز، بتقديم أعمال مختلفة تناقش القضايا الاجتماعية في المجتمع المصري، وتبحث عن المضمون الجيد والهادف الذي يقدم دراما مؤثرة في كل البيوت المصرية.

وتظهر روجينا، بوجه جديد من خلال مسلسل سر إلهي وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في رمضان الماضي بمسلسل "ستهم".

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أحداث مسلسل سر إلهي 

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

أبطال مسلسل سر إلهي

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

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