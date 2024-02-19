الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. روجينا في ورطة بملابس السجن ببرومو "سر إلهي"

النجمة روجينا
النجمة روجينا

طرحت منصة watch it البرومو الدعائي الثاني لـ  مسلسل "سر إلهي" لروجينا وتأليف امين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل عبر شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتضمن البرومو الدعائي لـ مسلسل سر إلهي، تصاعد جرعة الإثارة والتشويق، فكشف البرومو مشاهد إثارة تشويقية تظهر تورط شخصية نصرة التي تلعبها روجينا في الأحداث وارتداءها ملابس السجن البيضاء.

في بداية البرومو ظهر صوت بالخلفية يقول: "نصرة طول عمرها شايلة الهم واتورطت ورطة مش عارفة هتخرج منها ازاي".

وظهر بالبرومو جرعة عالية من الإثارة والتشويق والغموض التي دائما ما يحرص على تقديمها المخرج رؤوف عبد العزيز للمشاهد في ظل وهو سؤال محير للجمهور.. ماذا سيحدث؟!".

ودائمًا ما يبهرنا الثاني النجمة روجينا، المخرج رؤوف عبدالعزيز، بتقديم أعمال مختلفة تناقش القضايا الاجتماعية في المجتمع المصري، وتبحث عن المضمون الجيد والهادف الذي يقدم دراما مؤثرة في كل البيوت المصرية.

وتظهر روجينا بوجه جديد من خلال مسلسل "سر إلهي" وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في رمضان الماضي بمسلسل "ستهم".

تفاصيل وأحداث مسلسل سر إلهي 

تدور أحداث مسلسل سر إلهي في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا فى الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

يعرض "سر إلهي"، بطولة روجينا خلال شهر رمضان المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، حيث روجت صفحات شركة المتحدة للبوستر الدعائي للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

أبطال مسلسل "سر إلهي"

تضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويسجل "سر إلهي"، التعاون الثالث بين كلا من: النجمة روجينا، والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما حققا نجاحا كبيرا خلال العامين الماضيين رمضان 2022 بمسلسل"انحراف"، ورمضان 2023 بمسلسل"ستهم".

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