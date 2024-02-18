الإثنين 19 فبراير 2024
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فن

رمضان 2024.. بوستر جديد لأمير كرارة تحت تهديد السلاح من "بيت الرفاعي"

جريدة الدستور

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع شركة سينرجي بوستر جديد للنجم أمير كرارة من مسلسله الجديد “بيت الرفاعي” المقرر عرضه ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024 المقبل.

بوستر جديد لأمير كرارة تحت تهديد السلاح من "بيت الرفاعي"

وظهر “كرارة” من خلال البوستر تحت تهديد السلاح بسبب الصراع الذي يدور بينه وبين “فاروق الرفاعي” الذي يجسده الفنان احمد رزق.

تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي

ويواصل فريق عمل “بيت الرفاعى” تصوير مشاهد العمل، استعدادًا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024، وهو العمل الذى يقوم ببطولته النجم أمير كرارة، ويشاركه عدد كبير من النجوم والنجمات مثلما يظهر خلال الصور الذى ننشرها من كواليس العمل.

"بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، رحاب الجمل، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

آخر أعمال أمير كرارة


وقدم أمير كرارة فى رمضان الماضى مسلسل "سوق الكانتو" وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندى موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

ويشهد موسم مسلسلات رمضان 2024، منافسة قوية بين العديد من نجوم الوسط الفني، حيث تختلف نوعية العمال المقدمة بين التاريخي والشعبي والكوميدي والتشويقي والدراما الصعيدية، حيث تقدم الشركة المتحدة خلال الماراثون الدرامي، وجبة دسمة ومتنوعة من المسلسلات، التي تضم كبار النجوم.

تضم قائمة مسلسلات رمضان 2024 أكثر من 40 مسلسلًا جديدًا، وبدا التحضير لمعظمها مبكرًا، ومن بينها مسلسلات تستمر طوال الشهر لمدة 30 يومًا، فيما يقتصر بعضها على المسلسلات القصيرة التي تكتفي بـ15 يومًا فقط من الشهر المبارك، ومن أبرز أبطال تلك العمال الفنانين: أحمد مكي وكريم عبد العزيز ومحمد إمام وأكرم حسني ومي عمر وأحمد زاهر وغيرهم.

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